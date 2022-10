Schwarz spürt "keine Lockerheit" bei Hertha BSC

IMAGO/M. Popow

Schwarz muss mit Hertha in Bremen ran

Trainer Sandro Schwarz befürchtet beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach dem ersten Heimsieg keinen Spannungsabfall.

"Ich habe keine Lockerheit gespürt, das ist auch gut so", sagte Schwarz vor der Partie bei Werder Bremen am Freitag (20:30 Uhr/DAZN). Die Mannschaft sei nach dem 2:1 gegen Schalke 04 direkt wieder "fokussiert und konzentriert" gewesen.

Gegen Werder brauche man "das komplette Programm", mahnte der Hertha-Coach. Davie Selke kehrt dann an seine alte Wirkungsstätte zurück, der Stürmer stand bei den Bremern bereits unter Vertrag und war 2020 für ein Jahr von Hertha nochmals an die Weser verliehen worden. Der 27-Jährige kam in den vergangenen Partien für die Berliner jedoch kaum zum Einsatz.

Selke habe dennoch eine Bedeutung "auch auf dem Trainingsplatz und in der Kabine", er sei immer dabei und "pusht die Jungs auch von außen", betonte Schwarz. In der Offensive habe es Stevan Jovetic in letzter Zeit aber "sehr gut gemacht" und auch Wilfried Kanga, der den Siegtreffer gegen Schalke erzielte, habe "die Situation sehr gut für sich genutzt".