Medien: Bayern hat sich ernsthaft mit Havertz beschäftigt

Der FC Bayern hat angeblich bei Kai Havertz nachgefragt

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hat sich der FC Bayern München in ganz Europa nach einer passenden Verstärkung umgeschaut. Nach jüngsten Meldungen, der deutsche Rekordmeister habe etwa bei Atlético Madrids Joao Félix angeklopft, wird nun publik, dass auch ein deutscher Nationalspieler auf der Wunschliste stand: Kai Havertz vom FC Chelsea.

Der FC Bayern hat sich in der zurückliegenden Sommerpause ernsthaft mit der Personalie Kai Havertz beschäftigt. Das berichtet "Bild".

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat demnach beim Management des Chelsea-Angreifers nachgefragt, ob ein Transfer nach München möglich wäre. Die Antwort fiel jedoch eindeutig aus: Der deutsche Nationalspieler fühle sich in London pudelwohl und denke nicht an einen vorzeitigen Abschied. Dort besitzt der Ex-Leverkusener noch einen gültigen Vertrag bis 2025.

Interesse am vielseitig einsetzbaren Offensivmann besteht seitens des FC Bayern derweil nicht erst seit einigen Monaten. Schon vor dessen 80-Millionen-Euro-Wechsel von Leverkusen zu Chelsea war Havertz mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden.

Für die Blues machte der 23-Jährige bislang 107 Pflichtspiele, in denen ihm 26 Tore und 14 Vorlagen gelangen. Seinen größten Erfolg feierte er in der Saison 2020/21 mit dem Gewinn der Champions League. Den Siegtreffer im Finale erzielte Havertz höchstpersönlich.

Kai Havertz ist nicht der einzige Offensiv-Star, der Berichten zufolge beim FC Bayern hoch im Kurs steht. Laut der spanischen Zeitung "AS" hatte der deutsche Rekordmeister im Sommer auch Joao Félix von Atlético Madrid im Blickfeld. Angeblich wurde gar ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro in der Hauptstadt Spaniens eingereicht.

Letztlich bekam der FC Bayern in Sadio Mané vom FC Liverpool aber seinen Wunschspieler, wie Klub-Verantwortliche im Zuge der Verpflichtung hervorgehoben hatten. Der Senegalese wechselte für 32 Millionen Euro und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.