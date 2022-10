"Europa hat jeglichen Respekt vor Barca verloren"

IMAGO/Gerard Franco

Robert Lewandowski ist mit dem FC Barcelona aus der Champions League geflogen

Am Mittwochabend hat der FC Bayern seinem Ruf als Angstgegner des FC Barcelona einmal mehr alle Ehre gemacht, 3:0 im Camp Nou gewonnen und sich souverän Platz eins in der schweren Champions-League-Gruppe C gesichert. So reagierte die internationale Presse.

DEUTSCHLAND

Bild: "Derbe Bayern-Pleite für Lewandoswki. Barca-Fans flüchten schon zur Halbzeit."

kicker: "Gnabrys Traumpass leitet ein: Bayern kürt sich im Camp Nou zum Gruppensieger. Der FC Bayern steht bereits vor dem letzten Spieltag als Sieger seiner Champions-League-Gruppe fest. Beim 3:0 in Barcelona boten die Münchner eine abgezockte Leistung. Highlight des Abends war kein Tor, sondern eine Vorarbeit."

Spiegel online: "Bayern-Auswärtssieg in Barcelona - Und Lewandowski war doch bloß ein Platzhalter. Zuckerpässe von Serge Gnabry, eine wilde Szene mitsamt Schein-Elfmeter: Der Bayern-Sieg im Camp Nou bot einiges fürs Auge. Eric-Maxim Choupo-Moting zeigte, dass der Einzelkönner Robert Lewandowski wohl nie so wichtig war."

ntv: "Gruppensieger FC Bayern watscht Barca ab. Ein bärenstarker FC Bayern hat Robert Lewandowski mit einer Machtdemonstration in die Europa League verabschiedet. Während für den Ex-Torjäger und seinen FC Barcelona der Traum vom Titel in der Königsklasse frühzeitig endete, hat der deutsche Rekordmeister beim Angriff auf Europas Fußball-Thron ein weiteres dickes Ausrufezeichen gesetzt."

Süddeutsche Zeitung: "Münchner Botschaft in Barcelona."

tz: "Lewandowski gedemütigt: FC Bayern zeigt gegen Barca keine Gnade - Elfer-Ärger um Ex-Münchner."

Eurosport: "Abreibung zum Abschied: Bayern kocht Barca erneut ab."

RTL: "Frust-Abend für Lewandowski - Klarer Sieg im Camp Nou: FC Bayern zeigt Barcelona die Grenzen auf."

SPANIEN

Marca: "Der Donnerstagsalptraum ist zurück! Barca kommt zum zweiten Mal in Folge nicht über die Gruppenphase der Champions League hinaus. Das ist schon 1997-98 und 1998-99 mit Van Gaal passiert. Sportliches und wirtschaftliches Debakel für ein Barca, das nun donnerstags wieder in einer Europa League voller spanischer Mannschaften spielen wird und in der es einer der großen Favoriten sein muss."

Sport: "Europa hat jeglichen Respekt vor Barca verloren. Zum zweiten Mal in Folge konnte der FC Barcelona die Gruppenphase der Champions League nicht überwinden. Ein Wettbewerb, der von 2006 bis 2015 fast zu seinem täglich Brot geworden wäre und der nun zur Hölle wird."

AS: "Historisches Debakel für den spanischen Fußball! Erstmals seit Einführung des Achtelfinal-Formats in der Champions League gibt es mit Real Madrid nur eine qualifizierte spanische Mannschaft. Barca, Atleti und Sevilla schieden aus."

Mundo Deportivo: "Der FC Bayern lässt Barcelona Lichtjahr hinter sich."

ENGLAND

Daily Mail: "Barcelona rief um Hilfe und ertrank am Mittwochabend im Camp Nou in einer weiteren Torflut von Bayern München."

Sun: "Barcelona fliegt aus der Champions League, noch ehe das Spiel gegen Bayern begann. Die gefallenen Katalanen bleiben mit einem finanziellen Schwarzen Loch zurück."