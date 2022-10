Wochenlang dicke Luft zwischen Kahn und Salihamidzic?

IMAGO

Die Bayern-Bosse Oliver Kahn (l.) und Hasan Salihamidzic

Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern und Hasan Salihamidzic als dessen Sportvorstand haben sich in den letzten beiden Jahren als kongeniales Duo erwiesen, den deutschen Rekordmeister sicher durch die jüngsten Krisen und Transferperioden geschifft. Dabei soll zwischen den beiden Klubbossen allerdings längst nicht immer Einigkeit geherrscht haben. In einer Angelegenheit hat es sogar richtig Zoff gegeben, wie jüngst behauptet wurde.

Ex-Bayern-Star Mario Basler, der mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic unter anderem im legendären Champions-League-Finale von 1999 stand (1:2 gegen Manchester United), berichtete von einem angeblichen Disput der beiden, als es um die Personalie Eric Maxim Choupo-Moting ging.

Dieser wurde im Herbst 2020 von Paris Saint-Germain in Richtung München transferiert. Bei der Frage nach der Vertragslaufzeit habe es "ein bisschen Streit gegeben zwischen Oli und Brazzo (Salihamidzic, Anm. d. Red.)", wie Basler am Mittwoch bei "Sport1" behauptete.

Über den Anlass des angeblichen Zwists zwischen den Bayern-Machern führte der ehemalige Nationalspieler aus: "Kahn wollte Choupo-Moting nur einen Einjahresvertrag geben. Brazzo hat ihm aber einen Zweijahresvertrag gegeben, ohne den Oliver zu informieren. Da war die Luft nicht mehr so rein für ein paar Wochen zwischen Oli und Brazzo."

Choupo-Moting mit starken Leistungen für den FC Bayern

Mit dieser Vorgeschichte könnte die Zukunftsfrage des formstarken Stürmers nun erneut für Diskussionen sorgen. Circa halbes Jahr vor Auslaufen seines Arbeitspapieres geht es für Choupo-Moting wieder um die Frage, ob er einen neuen Kontrakt bekommt. Und wenn ja, für wie lange.

Basler selbst würde dem kamerunischen Nationalspieler übrigens trotz seiner jüngsten Performances nur einen Einjahresvertrag geben. Grund sei "ab einem gewissen Alter" die Unwägbarkeit zum Beispiel hinsichtlich Leistungsniveau und Verletzungsanfälligkeit machen: "Denn es geht ja immer auch um viel Geld", führte er aus.

Choupo-Moting zeigte sich in den letzten Wochen in bestechender Verfassung und traf auch am Mittwochabend beim 3:0-Auswärtserfolg der Münchner beim FC Barcelona zum zwischenzeitlichen 2:0.