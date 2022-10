"Bereut er es?" Nächster Seitenhieb für Lewandowski

IMAGO

Robert Lewandowski stürmt nicht mehr für den FC Bayern

Schon vor dem 0:3 gegen den FC Bayern stand fest, dass Robert Lewandowksi und der FC Barcelona aus der Champions League ausscheiden würden. Neben der sportlichen Demütigung durch seinen Ex-Klub setzte es rund um die Königsklassen-Partie weitere Sticheleien für den Angreifer.

Zum zweiten Wiedersehens mit Ex-Spieler Robert Lewandowski reiste der FC Bayern ins Camp Nou. Nicht, ohne vorher ein paar Kampfansagen zu versenden. "Lewy, wir kommen!", ließ etwa Thomas Müller via Videobotschaft auf Social Media verlautbaren.

Auch Leon Goretzka erklärte, die Münchner können "keine Rücksicht" darauf nehmen, dass Barcelona unter Umständen das Achtelfinale verpasse. In dieser Hinsicht sei Lewandowski "verwöhnt gewesen bei Bayern". Dass zuvor Inter gegen Pilsen gewann und Barcas Aus schon vor Anpfiff feststand, änderte an der Grundhaltung wenig. Nach dem 2:0 in der Allianz Arena gewann der Rekordmeister auch 3:0 im Camp Nou.

Während Lewandowski im Hinspiel noch zwei gute Chancen vergab, blieb er am Mittwochabend blass. Die schwache Leistung des Polen gepaart mit der sportlich durchwachsenen Situation der Katalanen führte zur nächsten Stichelei eines Münchners.

Choupo-Moting trifft, Salihamidzic twittert

"Ab wann denkt ihr, bereut es Lewy, gegangen zu sein?", fragte Nick Salihamidzic via Twitter nicht ohne Häme. Besonders pikant: Der Sohn des Bayern-Sportdirektors Hasan Salihamidzic setzte seinen Tweet unmittelbar nach dem Treffer zum 2:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting ab.

Der Kameruner entwickelte sich in den letzten Wochen etwas ungeahnt zu einem Lewandowski-Ersatz der Extraklasse. In seinen letzten vier Einsätzen erzielte der 33-Jährige fünf Tore, eine sehr starke Quote.

Salihamidzic junior wiederum spielt seit der D-Jugend in den Nachwuchsmannschaften des FC Bayern. Im vergangenen Sommer wurde er für eineinhalb Jahre an die Vancouver Whitecaps ausgeliehen, das ehemalige Franchise von Alphonso Davies.

Dort spielt der 19-Jährige für die zweite Mannschaft, verfolgt das Spielgeschehen in Europa aber nach wie vor mit wachem Blick - und schnellen Fingern bei Social Media.