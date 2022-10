Bayern-Star Davies zofft sich mit Kanadas Verband

IMAGO/Darryl Dyck

Alphonso Davies lag im Clinch mit dem kanadischen Fußball-Verband

Gute Nachrichten für Fans des kanadischen Nationalteams und speziell von Alphonso Davies. Der Star des FC Bayern legte den Streit mit dem kanadischen Fußballverband um seine Bildrechte beiseite. Das bedeutet, dass ab sofort wieder Trikots des Linksverteidigers verkauft werden dürfen. Doch was war überhaupt geschehen?

Fanatics, ein amerikanischer Sportartikelhersteller und -händler, der auch den Online-Shop der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft betreibt, sah sich in der vergangenen Woche gezwungen, alle Kanada-Trikots mit Davies' Name und seiner Nummer 19 aus dem Angebot zu nehmen.

Diese Aktion folgte einem Streit zwischen Spieler und Verband um die nötigen Bildrechte. Bildrechte meint in diesem Fall nicht nur das Davies' Abbild selbst, sondern im weiteren Sinne alle in Bezug zur Person stehenden Merkmale, also auch Stimme, Unterschrift, Spitzname oder die Kombination aus Name und Rückennummer.

Davies' Agent plädiert für Fairness

Im Regelfall treten Fußballspieler mit Vertragsabschluss ihre Bildrechte an den jeweiligen Verein ab. Der Verein wiederum sichert sich damit die Erlaubnis, Bilder des Spielers für Werbeauftritte von Sponsoren zu nutzen - und Trikots des Akteurs zu drucken und zu verkaufen. In den Nationalmannschaften verhält es sich meist genauso.

Anders bei Bayern-Star Davies: Dessen Agent Nick Huoseh teilte Fanatics mit, der kanadische Verband hätte nicht länger die Erlaubnis, Davies' Name und damit auch Trikots zu vermarkten. Das berichtete "TSN" letzte Woche. Als weiteren Grund für den Disput nannte der Agent fehlende finanzielle Anteile aus den Trikot-Verkäufen.

"Nationalspieler haben nie Geld aus Trikot-Verkäufen bekommen, aber das sollten sie", sagte Huoseh gegenüber "TSN": "Wir wollen nur, was fair ist." Schon im August schlug Huoseh eine Anfrage des kanadischen Fußballverbands aus, sein Klient Davies stehe nicht für eine Werbekampagne der Getränkemarke Gatorade zur Verfügung.

Verband und Bayern-Star finden zusammen

Nachdem Davies' Trikot, der Bestseller innerhalb der kanadischen Mannschaft, aus dem Angebot genommen werden musste, setzten sich Verband und Spieleragent zusammen. Generalsekretär Earl Cochrane gab am Dienstag bekannt, dass die Parteien kurz vor einem Deal stehen.

Wie das neue Abkommen über Bild- und Vermarktungsrechte aussieht, offenbarte der Funktionär nicht. Es scheint jedoch, als haben die Maple Leafs und Davies zusammengefunden. Am Donnerstag war das Trikot des Hoffnungsträgers wieder im Online-Shop verfügbar.