Wer vor dem "Anführer" und dem "Gehirn" zittern muss

Einst beim BVB Mannschaftkollegen, nun Gegner: Mats Hummels und Mario Götze

Wenn Eintracht Frankfurt am Samstag (18:30 Uhr) Borussia Dortmund empfängt, geht es nicht nur im direkten Duell darum, an die Tabellenspitze der Bundesliga heranzurücken. In Mats Hummels vom BVB und Mario Götze von der SGE stehen sich auch zwei potenzielle Katar-Fahrer gegenüber, die eine große Vergangenheit miteinander verbindet. Für beide beginnen die Wochen der Wahrheit.

Bundestrainer Hansi Flick wird in den kommenden Wochen ganz genau hinschauen. Immerhin bieten sich den besten deutschen Spielern nur noch wenige Gelegenheiten, um ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar zu ergattern. Am 10. November wird Flick seinen finalen 26-Mann-Kader bekannt geben.

Bis dahin stehen für Borussia Dortmunds Mats Hummels und Eintracht Frankfurts Mario Götze nur noch vier Spiele auf dem Programm. Vier Chancen, um Hansi Flick zu überzeugen. Vier Chancen auf ein Comeback.

Einen ersten kleinen Schritt hat das Weltmeister-Duo von 2014 immerhin schon geschafft. Beide schafften es laut "Bild" auf die von Flick bei der FIFA eingereichten Vorab-Liste, die bis zu 55 Spieler umfassen darf. Im Fall von Hummels und Götze ist dies aus zweierlei Gründen aber keine Überraschung.

Hansi Flick will sich alle Optionen offen lassen

Einerseits dürfte Hansi Flick beim Ausfüllen der Liste eher nach dem Gießkannen-Prinzip gehandelt haben. Der Bundestrainer will sich alle - und damit auch die unrealistischsten - Optionen offen halten.

So wurde scheinbar etwa auch Rio-Kollege Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach auf die Liste gesetzt, der sein letztes Länderspiel im März 2016 absolviert hatte. Und auch dessen Gladbach-Mitspieler Luca Netz sowie BVB-Stürmertalent Youssoufa Moukoko dürfen zumindest noch von der WM träumen.

Andererseits wäre eine Nichtberücksichtigung von Hummels und Götze alles andere als verständlich gewesen. Denn: Beide zeigen in ihren Vereinen in dieser Saison konstant gute Leistungen.

Borussia Dortmund mit "Anführer" Hummels deutlich stabiler

Mats Hummels hat sich im ersten Saisondrittel als der sicherste Innenverteidiger beim BVB präsentiert - und damit die beiden Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Niklas Süle in der internen Hierarchie auf die Plätze zwei und drei verdrängt.

Eine jüngste Sternstunde lieferte der 33-Jährige gegen den derzeit besten Stürmer der Welt ab: Mats Hummels verteidigte beim 0:0 in der Champions League gegen Manchester City derart erfolgreich, dass Erling Haaland überhaupt keine Chance hatte. Von der UEFA wurde er zum Spieler des Spiels gekürt, zum ersten Mal in 76 Partien in der Königsklasse. "Er war ein natürlicher Anführer", hieß es in der Begründung.

Der Abwehrmann ließ seinen Worten - mit denen er wochenlang die Schlagzeilen dominierte - also Taten folgen. "Wenn ich wie vor zwei Wochen kritisiere", so Hummels bei "Prime Video", "muss man auch von mir erwarten, dass ich sowohl leistungstechnisch als auch von meiner Art her vorangehe".

76 Spiele - so viele machte Hummels bis dato auch im DFB-Dress, sein letztes vor der EM im Juni 2021. Aktuell spricht nur noch wenig dafür, dass es bei dieser Zahl bleibt.

"Gehirn" Götze begeistert Eintracht Frankfurt

Im Fall von Mario Götze (63 Länderspiele, zuletzt 2017 dabei) wäre eine Rückkehr zur deutschen Nationalmannschaft indes der endgültige Beweis dafür, dass das große Karriere-Tief ein für allemal überwunden ist. Nach dem WM-Triumph war der Offensiv-Wirbler nach und nach in ein Loch gefallen, aus dem er erst nach seinem zweiten Abschied vom BVB herauszuklettern schien.

Im Schatten der großen Bühne brachte er sich bei der PSV Eindhoven wieder in Form, bei Eintracht Frankfurt begeistert er seit Saisonbeginn sowohl Mitspieler als auch Fans. Götze ist aus der zweitbesten Offensive der Liga kaum noch wegzudenken: 18 Pflichtspieleinsätze liegen schon hinter ihm, in denen er fünf Scorerpunkte lieferte. Besonders bemerkenswert ist seine Laufleistung von rund 11,8 Kilometern pro Spiel.

Götze vermag es, seinen Mitspielern den nötigen Platz zu verschaffen, indem er seine Gegner bindet. Dennoch gelingen ihm selbst auf engstem Raum immer wieder schnelle Kombinationen, wie am Mittwoch bei der Vorlage zum 2:1 (1:1) gegen Olympique Marseille, als er Randal Kolo Muani mit einem Doppelpass in Szene brachte.

Auch Götze gewann die Auszeichnung zum Spieler des Spiels. "Das Gehirn des Frankfurter Spiels", so die Bewertung der UEFA. Besonderer Bonus: Gegen OM saß auch Hansi Flick auf der Tribüne.

Wer müsste vor Götze und Hummels zittern?

Dennoch ist die WM für den 30-Jährigen "kein Thema", wie er im Anschluss bei "DAZN" klarstellte: "Ich konzentriere mich auf meine Spiele und Themen." Wie "Bild" zuletzt berichtete, soll Götze vor den letzten Länderspielen in der Nations League gar seinerseits eine Nachnominierung abgelehnt haben. Fraglich aber, dass Götze bei einem erneuten Anruf des Bundestrainers ablehnt.

Sollte er tatsächlich in den finalen Kader rücken, könnte ausgerechnet Hummels' Mitspieler Julian Brandt zu den Leidtragenden werden. Brandt überzeugt bislang seinerseits in dieser Saison, er kommt auf sechs Scorerpunkte in 16 Spielen. Beim DFB hat der 26-Jährige aber einen schweren Stand, nicht immer wusste er seine Chance zu nutzen.

Mats Hummels würde derweil den ohnehin schon großen Konkurrenzkampf in der Abwehr zuspitzen. Matthias Ginter, in 2022 noch ohne Länderspiel, könnte ebenso in der Hierarchie nach unten rücken wie Leverkusens Jonathan Tah oder England-Legionär Armel Bella-Kotchap, die zuletzt Kurzeinsätze bekamen.

Klar ist: Hummels muss am Samstag zunächst die nächste Prüfung bestehen und ausgerechnet seinen Ex-Mitspieler Mario Götze stoppen, um beim Bundestrainer weitere Punkte zu sammeln. Bei dessen letztem Spiel gegen den BVB und gegen Hummels, im Oktober 2015 mit dem FC Bayern, lieferte Götze übrigens ein Tor und eine Vorlage.

Gerrit Kleiböhmer