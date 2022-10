Gladbach schnappt sich Ex-Bayern-Flirt

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Daniel Farke (l.) und Roland Virkus bekommen ein neues Talent für Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach hält permanent Ausschau nach neuen Talenten und Verstärkungen für die Zukunft. Nun hat der VfL eine Neuverpflichtung aus dem fernen Osten fix gemacht, die vorher auch schon beim FC Bayern im Gespräch war.

Wie die Gladbacher am Donnerstag vermeldeten, haben sie sich die Dienste von Shio Fukuda gesichert. Der 18-Jährige gilt als Top-Talent seines Heimatlandes Japan, für das er seit der U16 alle Junioren-Auswahlmannschaften durchlief.

Der Youngster wird zum neuen Kalenderjahr an den Niederrhein kommen und ab dem 15. Januar unter Vertrag stehen.

"Wir freuen uns, dass sich Shio Fukuda für uns entschieden hat, obwohl er zahlreiche Angebote aus der japanischen J1-League vorliegen hatte. Er ist ein technisch versierter, beweglicher und entwicklungsfähiger Stürmer mit großem Potenzial" meinte der Chef des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums, Mirko Sandmöller, auf der Vereinshomepage.

Youngster will sich in Gladbach zum Profi entwickeln

Bis zuletzt lief der Teenager für die Kamimura High School in seiner Heimat auf, träumte aber schon lange von dem Schritt eines Wechsels nach Europa. Im März absolvierte er sogar ein Probetraining am Campus des FC Bayern.

Der Offensivspieler selbst zeigte sich hocherfreut über seine gestellten Zukunftsweichen: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bald für einen so großen und traditionsreichen Verein spielen darf. Trotz meines noch jungen Alters habe ich mich bewusst für den Wechsel zu Borussia entschieden, weil ich hier für mich die besten Entwicklungsmöglichkeiten sehe."

Nach Angaben der Fohlenelf soll Fukuda zunächst für die U23 der Gladbacher auflaufen, die in der viertklassigen Regionalliga West am Start ist und aktuell im Tabellenmittelfeld rangiert. Perspektivisch wird dem Stürmer dann auch der Sprung in den Lizenzspielerkader bei Borussia Mönchengladbach zugetraut.