Gündogan-Gerüchte beim FC Bayern: Das ist der Stand

Ilkay Gündogan spielte am Dienstag noch mit ManCity gegen den BVB

In den vergangenen Tagen ploppte ein spektakuläres Transfergerücht neu auf: Ilkay Gündogan soll beim FC Bayern gehandelt werden, nachdem er bei Manchester City nicht mehr unumstritten ist. Wie heiß sind die Spekulationen über die Zukunft des Nationalspielers wirklich?

Fakt ist, dass der 32-Jährige ab Sommer 2023 noch ohne Vertrag dasteht. Zwar gilt Gündogan bei Manchester City unter Startrainer Pep Guardiola auch weiterhin als wichtige Personalie auf dem Rasen und in der Kabine, schließlich trägt der Deutsche seit geraumer Zeit sogar die Kapitänsbinde der Cityzens.

Dennoch ist der Stammplatz des Ex-Dortmunders im zentralen Mittelfeld von ManCity längst nicht mehr unumstritten. In der laufenden Premier-League-Saison verzichtete Guardiola schon viermal auf Gündogan in der Startelf.

Logisch, dass sich internationale Top-Klubs bei der Zukunftsfrage des City-Stars daher allmählich in Stellung bringen. Verschiedene Quellen brachten Gündogan zuletzt mit Juventus Turin, dem FC Barcelona, Galatasaray und eben auch dem FC Bayern in Verbindung.

Gündogan wechselte 2016 vom BVB zu ManCity

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk am Freitag allerdings vermeldete, ist an den Gerüchten über ein angebliches Interesse des deutschen Rekordmeisters am gesetzten WM-Fahrer nichts dran.

Das Mittelfeld der Münchner ist unter anderem mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch derzeit herausragend besetzt. Zudem besitzen alle genannten Optionen für die Sechser- und Achterpositionen beim FC Bayern noch mehrjährige Arbeitspapiere.

Gündogan passe daher derzeit keinesfalls in die Planungen an der Säbener Straße und spiele selbst für einen ablösefreien Sommertransfer 2023 keine Rolle, hieß es in dem Podcast des Reporters.

Am wahrscheinlichsten sei nach derzeitigem Stand noch die Variante, dass Gündogan noch einmal einen neuen Vertrag in Manchester unterzeichnen wird. Er läuft seit 2016 für das englische Starensemble auf und bringt es alleine in der Premier League mittlerweile auf über 160 Einsätze (38 Tore).