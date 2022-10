So lief der Rangnick-Flirt mit dem FC Bayern

IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Ralf Rangnick war beim FC Bayern im Gespräch

Der Aufstieg von Hansi Flick beim FC Bayern vom Co-Trainer zum Macher des Champions-League-Triumphs ist schon jetzt Stoff für Legenden. Beinahe wäre es beim Rekordmeister aber ganz anders gekommen.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern Insider" berichtet, war vor der Beförderung Flicks im Herbst 2019 auch der Name Ralf Rangnick sehr konkret Teil der Überlegungen in München.

Der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge soll den inzwischen 64-Jährigen nach der Entlassung von Niko Kovac als Nachfolger "in Stellung gebracht" haben. Zwischen beiden Seiten habe es in dieser Zeit wiederholt Kontakt gegeben. Dies habe Rangnick ihm in einem persönlichen Gespräch bestätigt, so Falk.

Rangnick hätte ein Engagement beim FC Bayern zu dieser Zeit durchaus "gereizt". Nach dem Austausch mit der Vereinsspitze soll er sogar bereits fest mit einem Angebot gerechnet haben. Letztlich entschied sich der Klub aber anders und ernannte Hansi Flick zum Cheftrainer.

Die "Sport Bild" hatte schon 2019 über die Kontakte berichtet. Das Blatt schrieb damals allerdings, dass nicht alle Spieler im Kader von der Personalie überzeugt gewesen seien. Gerade Kapitän Manuel Neuer galt als Skeptiker.

FC Bayern wollte Rangnick auch als Sportdirektor

Die Trainer-Rolle war allerdings nicht die einzige Position, auf der Rangnick an der Isar ein Thema war. Schon 2017 hat es nach Falk-Informationen eine lose Kontaktaufnahme gegeben, als sich die Bayern auf der Suche nach einem Sportdirektor befanden.

Über einen Mittelsmann sei der Klub damals an den ehemaligen Hoffenheimer herangetreten. Auch diesen Posten habe sich Rangnick durchaus vorstellen können. Am Ende erhielt aber mit Hasan Salihamidzic die Lösung mit Stallgeruch den Vorzug.

Rangnick war zur Zeit des Bayern-Interesses eines der Gesichter hinter dem Aufstieg von RB Leipzig. Zwischen 2012 und 2020 begleitete er das Projekt in Sachsen in verschiedenen Funktionen als Trainer, Sportdirektor und Berater.

Nach seinem Abschied von den Roten Bullen war Rangnick als Sportdirektor für Lokomotive Moskau sowie als Trainer und Berater bei Manchester United tätig. Aktuell trainiert er die österreichische Nationalmannschaft.