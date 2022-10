Bericht: Lewy zweifelt an Wechsel - Tuchel Teil der Lösung?

IMAGO/Urbanandsport

Robert Lewandowski soll sich sein Engagement beim FC Barcelona anders vorgestellt haben

16 Spiele, 17 Tore: Robert Lewandowskis persönliche Ausbeute schreit weiterhin "Weltklasse", dass der FC Barcelona schon nach der Gruppenphase aus der Champions League ausscheidet, soll dem Polen allerdings extrem zusetzen.

Lewandowski soll inzwischen sogar Zweifel daran hegen, dass sein Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona im Sommer 2022 die richtige Entscheidung war. Das will das katalanische Portal "El Nacional" erfahren haben.

Besagte Zweifel hängen demnach eng mit Trainer Xavi zusammen, dem nicht wenige die Qualifikation für das Traineramt bei Barca absprechen.

Seinen Unmut soll Lewandowski in "seinem engsten Umfeld" um Berater Pini Zahavi Luft gemacht haben, heißt es weiter. Der 34-Jährige und seine Familien sollen sich in der Stadt Barcelona persönlich zwar nach wie vor sehr wohl fühlen, das "Abenteuer im Camp Nou" soll jedoch keinesfalls so verlaufen, wie Lewandowski sich dieses vorgestellt hat. Sportlich gebe es schlicht "viel zu verbessern". Konkret müsse der finanziell arg gebeutelte Klub seinen Kader weiter verstärken, um mit der europäischen Spitze um Manchester City oder Real Madrid um Titel konkurrieren zu können, so der Bericht.

Tuchel soll sich bei Barca ins Spiel gebracht haben

Und die Erwartungen in Barcelona sind enorm. Sieht man von dem schwachen Abschneiden in der starken Champions-League-Gruppe C mit dem FC Bayern, Inter Mailand und Viktoria Pilsen ab, hat Barca in der Liga lediglich eine Partie verloren. Dabei handelt es sich allerdings ausgerechnet um das prestigeträchtige Duell mit Real Madrid. Die Hauptstädter liegen in der Tabelle folglich drei Zähler vor dem ärgsten Konkurrenten.

Dass Xavis Stuhl bedenklich wackelt, soll derweil Thomas Tuchel als Chance erkannt haben. Der Deutsche, der in dieser Saison überraschend vom FC Chelsea vor die Tür gesetzt wurde, hat sich "El Nacional" zufolge bei den Vereinsbossen als Alternative ins Spiel gebracht.

Besonders verlockend für Barca: Mit einer Anstellung Tuchels würde man demnach auch die allerbesten Karten im Poker um dessen Ex-Schützling N'Golo Kanté haben. Der Vertrag des Franzosen bei Chelsea endet im Sommer.