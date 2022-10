Medien: FC Schalke 04 wollte Raúl als Trainer

Am Donnerstag endete einmal mehr die Suche des FC Schalke 04 nach einem neuen Trainer: Thomas Reis übernimmt das Amt und soll die Königsblauen aus der Krise führen. Spanische Medien enthüllten nun, dass ein sehr prominenter Ex-Spieler den Knappen zuvor abgesagt hat.

Der FC Schalke 04 soll vergeblich versucht haben, Spanien-Legende Raúl ein Engagement an der Seitenlinie in Gelsenkirchen schmackhaft zu machen. Das berichtet die "Marca".

Nachdem er bei Real Madrid zur Ikone geworden war, ließ der ehemalige Top-Stürmer seine Karriere von 2010 bis 2012 bei S04 sowie anschließend bei Al-Sadd in Katar und New York Cosmos ausklingen. Für Schalke traf er 40 Mal (21 Vorlagen) in 98 Pflichtspielen.

2018 kehrte Raúl nach Madrid zurück, wo er seitdem als Coach im Nachwuchs erfolgreich ist. Eine Arbeit, die Raúl laut der spanischen Zeitung zufolge durchaus erfüllen soll. Einen Wechsel auf den Schleudersitz FC Schalke soll der 45-Jährige daher abgelehnt haben. Dem Bericht zufolge war es nicht das erste Mal, dass Raúl Schalke abgesagt hat. Eine Anfrage gab es angeblich bereits in der Abstiegssaison 2020/21.

Trainerjob beim FC Schalke 04 nicht mehr sehr attraktiv

Gut für Reis, der bei seiner Vorstellungs-PK keinen Hehl daraus machte, nicht zwingend die erste Wahl gewesen zu sein. "Dass Schalke alle Optionen prüft, ist doch legitim. Ob ich Plan B,C oder D bin, ist mir egal. Ich werde meine Arbeit hier abliefern", erklärte Reis, der im Saisonverlauf vom VfL Bochum rausgeschmissen wurde.

In den Medien hieß es zuvor, dass auch Bruno Labbadia und Domenico Tedesco dem FC Schalke 04 zuvor einen Korb gegeben haben.

Der einst durchaus begehrte Job als Coach der Königsblauen hat in den vergangenen Jahren kräftig an Attraktivität eingebüßt. Der letzte Übungsleiter, der die Marke von zwei Jahren im Amt knacken konnte, war Mirko Slomka (Januar 2006 bis April 2008).