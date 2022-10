WM in Gefahr? Bayern-Bosse geben Update zu Neuer und Müller

Zuletzt sorgte die andauernde Verletzungspause von Nationaltorwart Manuel Neuer, der dem FC Bayern seit einiger Zeit fehlt, auch mit Blick auf die WM 2022 für besorgte Mienen. Neben dem Torhüter fehlt in Stammkraft Thomas Müller einer weiterer Nationalspieler. Nun haben die Bayern-Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn ein Update zur Situation gegeben.

Vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag erklärte der Bosnier, dass "für Fußball-Deutschland" mit Blick auf Manuel Neuer kein Grund zur Sorge bestünde.

Ähnlich wie schon Trainer Julian Nagelsmann am Tag zuvor prophezeite auch Salihamidzic, dass Neuer "so, wie er ist, bei der WM dabei sein" werde.

Er habe "Manu heute gesehen, er war gut drauf", ergänzte "Brazzo": "Er hat gute Laune, das zeigt ja auch, dass er auf einem guten Weg ist."

Oliver Kahn: "Schulter ist sehr schmerzhaft"

Wie Salihamidzic gab sich auch Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn optimistisch, dass Manuel Neuer und der ebenfalls angeschlagene Thomas Müller rechtzeitig zur WM ihre Verletzungsprobleme überwunden haben werden.

"Ich glaube nicht, dass das längere Sachen sind", sagte Kahn nach dem 6:2 des FC Bayern München in der Bundesliga gegen Mainz 05. Müller plagen wegen muskulärer Probleme.

"Ich bin optimistisch, was Manuel anbelangt. Er wird sich jetzt einfach Stück für Stück weiter ranarbeiten", so der Ex-Keeper über den 36-Jährigen, der in Katar seine vierte Weltmeisterschaft als deutsche Nummer 1 bestreiten möchte. Kahn sprach am Samstag in der Allianz Arena auch mit Bundestrainer Hansi Flick, der die Partie als Zuschauer verfolgte.

"Schulter ist sehr schmerzhaft", sagte Kahn angesichts seiner langen Profi-Erfahrung. "Damit muss man sehr intelligent umgehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu früh Belastung draufbringt." Neuer wisse aber "schon ganz genau, wie er mit seinem Körper umgehen muss".

"Kleines muskuläres Problem" bei Müller

Kahn berichtete zudem von einem Kontakt mit dem 33-jährigen Müller, der das Mainz-Spiel auch von der Tribüne aus verfolgen musste. "Auch er sieht optimistisch aus", sagte Kahn. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach nach dem Spiel von "einem kleinen muskulären Problem" beim Nationalspieler.

Neuer fehlt den Bayern seit Wochen wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk. Laut "Bild" sind mittlerweile Wadenprobleme hinzugekommen.

Nagelsmann hatte eine Rückkehr des 36-Jährigen für die Partie am 5. November im Spiel bei Hertha BSC in Aussicht gestellt. Die WM in Katar beginnt am 20. November.

FC Bayern mit Neuer-Vertreter Ulreich glücklich

In Neuers Abwesenheit hütet Sven Ulreich den Kasten des FC Bayern. Für den Stellvertreter hatte Salihamidzic am Samstag lobende Worte übrig. "Man muss Ulle ein Kompliment machen, weil er einen sehr guten Job gemacht hat", betonte der Sportvorstand.

Auch Nagelsmann imponiert es, wie der Edelreservist seine Rolle ausübt und von der Bank kommend sofort Leistung bringt.

"Wir sind froh, dass wir einen haben, der, wenn er gebraucht wird, immer präsent ist. Er ist ein guter Typ und ein wichtiger Typ für die Mannschaft, der seiner Rolle gerecht wird und seiner Rolle bewusst ist. Er braucht keine lange Anlaufzeit, um auf die nötige Spannung zu kommen", hob der Übungsleiter hervor.

Ulreich war 2021 vom HSV zum FC Bayern zurückgekehrt, um erneut in die Rolle der Nummer zwei zu schlüpfen.