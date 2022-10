"Kein Freundschaftsspiel": Kahn hält Spannung hoch

IMAGO

Oliver Kahn will den nächsten Sieg des FC Bayern

Der FC Bayern ist nach dem sechsten Pflichtspiel-Sieg in Serie wieder voll auf Erfolgskurs. Vorstandschef Oliver Kahn will die Spannung beim deutschen Rekordmeister hoch halten.

Zwar ist der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga noch nicht wieder Tabellenführer, die gute Stimmung ist an der Säbener Straße aber trotzdem schon wieder zurück. Nach dem 6:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 empfangen die Münchner am Dienstag (21 Uhr) Inter Mailand zum abschließenden Gruppen-Spieltag der Champions League.

Der FC Bayern ist als Erster schon sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Einen Gang runterschalten kommt für Vorstandsboss Oliver Kahn allerdings überhaupt nicht infrage.

"Es wird kein gemütliches Freundschaftsspiel, dafür ist viel zu viel Prestige dabei", wird der 53-Jährige von "Bild" zitiert. In den vergangenen Wochen präsentierte sich der FC Bayern wieder deutlich konsequenter, so auch gegen Mainz. Die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann präsentierte sich gegen die Rheinländer äußert spielfreudig.

"Man hat heute gesehen, wie diese Mannschaft tickt. Jeder, der im Moment reinkommt, möchte sich zeigen", freute sich Kahn nach der Partie: "Es gibt keine Veränderung der Performance, was den Zustand der Mannschaft anbelangt. Daher mache ich mir keine großen Gedanken, denn die Jungs, die gegen Inter spielen, wollen die Partie gewinnen."

FC Bayern winkt perfekte Gruppenphase

Mit einem Sieg gegen die Italiener könnte der FC Bayern seine perfekte Gruppenphase in der Champions League krönen. Bislang sind die Münchner noch ohne Punktverlust. Am vergangenen Spieltag siegte der deutsche Rekordmeister mit 3:0 beim FC Barcelona.

Nach dem Spiel gegen Inter geht es für den FC Bayern vor der WM-Pause noch gegen Hertha BSC (5. November), Werder Bremen (8. November) sowie gegen den FC Schalke 04 (12. November).