Medien: Große Sorgen um Thomas Müller beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller sorgt für Sorgenfalten beim FC Bayern

Neben Manuel Neuer fällt beim FC Bayern nur wenige Wochen vor der Fußball-WM 2022 in Katar auch Thomas Müller aus. In der Kabine sorgt man sich beim deutschen Rekordmeister angeblich um den 33-Jährigen.

Vier Bundesligaspiele in Folge stand Thomas Müller inzwischen nicht mehr für den FC Bayern auf dem Rasen - eine ungewöhnlich lange Ausfallzeit für das Münchner Urgestein. Erst stoppte seine dritte Infektion mit dem Coronavirus den Weltmeister von 2014, dann muskuläre Probleme sowie eine Magen-Darm-Grippe.

Aktuell laboriert Müller an Hüftproblemen. Man müsse den Dauerbrenner "mal eine Woche rausnehmen", sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mainz 05 (6:2) am Wochenende.

Die Teilnahme an der WM in Katar sei für Müller jedoch seiner Meinung nach nicht in Gefahr, so der Chefcoach. Intern ist diese optimistische Sichtweise offenbar nicht ganz so verbreitet.

Sorgen um Thomas Müller beim FC Bayern?

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen und Kabineninterna berichtet, gebe es bei Müllers Mitspielern durchaus Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Auch ein mögliches WM-Aus sei ein Thema, heißt es in dem Bericht.

In der kommenden Woche sollen demnach bei Müller noch weitere ärztliche Untersuchungen auf dem Programm stehen. Eine genaue Diagnose sowie eine Prognose zur Ausfallzeit sollen danach feststehen.

Klar ist, dass Müller das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag verpasst.

FC Bayern: Thomas Müller äußert sich zu seiner Verletzung

Der Offensivspieler selbst hatte sich zuletzt genervt vom aktuellen "Stop-and-Go-Modus" seines Körpers gezeigt, die Situation sei "natürlich nicht zufriedenstellend". Es sei aber "nichts in Gefahr", erklärte Müller nach dem Mainz-Spiel gegenüber "Sport1".

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach von einem "kleinen muskulären Problem" beim Routinier. "Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen." Vorstandschef Oliver Kahn betonte hingegen: "Das wird sicher nicht mehr lange dauern."