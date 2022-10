WM in Gefahr? So ist der Stand bei Manuel Neuer

IMAGO

Wird Bayern-Torwart Manuel Neuer rechtzeitig zur Fußball-WM 2022 in Katar fit?

Auch beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 konnte Manuel Neuer verletzungsbedingt nur zuschauen. Wird der Nationaltorwart rechtzeitig zur Fußball-WM 2022 in Katar wieder fit?

Die Schulterprobleme, die Manuel Neuer zurzeit plagen, halten den FC Bayern, die deutsche Nationalmannschaft und auch die Fans in Alarmstellung. Verpasst der DFB-Kapitän etwa die Fußball-WM 2022 in Katar?

Fakt ist: Seit dem 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB am 8. Oktober bestritt der 36-Jährige keine Partie mehr. Die Ligaspiele gegen Freiburg, Hoffenheim und Mainz verpasste Neuer wegen einer Schultereckgelenksprellung. Auch in der Champions League blieb Neuer gegen Viktoria Pilsen und den FC Barcelona nur die Zuschauerrolle.

Für das letzte Match in der Champions-League-Gruppe C gegen Inter Mailand am Dienstag (21:00 Uhr/LIVE im sport.de-Ticker) steht Neuer ebenfalls nicht zur Verfügung. "Gegen Inter wird nichts, nächstes Wochenende dann hoffentlich", kündigte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schon vor dem Spiel gegen Mainz 05 an.

Bayern-Ersatz Sven Ulreich: Manuel Neuer "auf einem guten Weg der Besserung"

Nach Informationen des "kicker" ist Neuers WM-Teilnahme "weiterhin nicht in Gefahr". Das schreibt das Fachmagazin in seiner Montagausgabe.

Hoffnung verbreitete auch Sven Ulreich. "Manu ist auf einem guten Weg der Besserung. Es ist wirklich so, dass man da von Tag zu Tag schauen muss. Er macht aber gute Schritte in die richtige Richtung. Ich gehe davon aus, dass er vor der WM noch Spiele machen wird und dass er eine hervorragende WM spielen wird. Davon bin ich felsenfest überzeugt", wird der Ersatztorwart des FC Bayern bei "Bild" zitiert.

Konkret ergänzte Ulreich: "Ich glaube, dass er in der letzten Woche vor der WM ein Spiel machen wird." Spätestens in den Bundesliga-Spielen gegen Werder Bremen am 8. November und beim FC Schalke 04 am 2. November soll Neuer also wieder im Tor des FC Bayern stehen.

Bundestrainer Hansi Flick gibt seinen Kader am 10. November bekannt. Deutschlands erstes WM-Vorrundenspiel steigt am Mittwoch, 23. November, gegen Japan. Eine Übersicht über den WM-Spielplan gibt es hier.