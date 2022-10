Lewandowski spricht über "magisches" Barca-Erlebnis

IMAGO/Jose Breton

Robert Lewandowski wechselte im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona

Das vorzeitige Champions-League-Aus schwebt schon jetzt wie ein dunkler Schatten über der Saison des FC Barcelona. Robert Lewandowski bereut seinen Wechsel vom FC Bayern zu den Katalanen dennoch nicht. Im Gegenteil: Sein neuer Klub weckte in ihm Emotionen, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte.

Mit 18 Toren in den ersten 17 Pflichtspielen hat sich Robert Lewandowski seine Ankunft beim FC Barcelona selbst versüßt.

Doch so herausragend die persönliche Bilanz des Polen auch ausfällt, so durchwachsen ist das Zwischenfazit aus Vereinssicht. Denn das frühe Champions-League-Aus reißt ein noch größeres Loch in die eh schon spärlich gefüllte Kasse und hinterlässt zudem auch einen kaum zu beziffernden Image-Schaden.

Für Lewandowski kam dieser Rückschlag nicht unbedingt unerwartet. "Der Neuaufbau braucht Zeit. Man kann das nicht in einer Woche oder einem Monat ändern. Ich weiß, dass der Prozess Zeit braucht", sagte er im Interview mit der katalanischen Tageszeitung "La Vanguardia". Er habe die nötige Geduld und sei überzeugt davon, "dass dieses Team in zwei drei Jahren besser, vielleicht sogar das beste sein wird".

Robert Lewandowski: Das unterscheidet den FC Barcelona und den FC Bayern

Der große Unterschied zwischen Barca und seinem Ex-Klub FC Bayern liege auf der Hand, meinte der Weltfußballer. "Bayern hat seit Jahren die Stabilität und manchmal fehlt uns in unserer Mannschaft diese Stabilität. Aber das ist normal", sagte Lewandowski.

Trotz aller frühen Widrigkeiten bereut der Stürmer seinen Wechsel nach Spanien nicht. "Das Wichtigste ist, das ich bei dem Klub bin, bei dem ich sein möchte", schwärmte er vom FC Barcelona.

Es sei schon immer sein "Traum" gewesen, in der spanischen Liga zu spielen. Diesen Traum verwirklicht zu haben, mache ihn auch etwas stolz, erklärte der 34-Jährige.

Den Rückhalt der Barca-Fans weiß Lewandowski ebenfalls zu schätzen. Diesen habe er schon bei seiner Ankunft gespürt. "Das war ein besonderes Gefühl und das bedeutet mir viel."

Nachdrücklich beeindruckt haben den Polen vor allem die ersten Spiele in seinem neuen Heim-Stadion. "Als ich die ersten Mal ins Camp Nou eingelaufen bin, war das wie ein magischer Moment. Ich habe in meinem Fußballer-Leben schon viel gesehen, aber da hatte ich das Gefühl, dass ich etwas Neues erlebe. Darüber bin ich sehr froh, dann ich dachte, das würde mir nicht mehr passieren", schwärmte er.