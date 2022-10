Gegen Schalke dabei: DFB reduziert Sperre von Werder-Kapitän

Werder Bremen kann im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wieder auf Kapitän Marco Friedl zurückgreifen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die gegen den Österreicher verhängte Sperre von zwei Meisterschaftsspielen auf eine Partie reduziert, sodass der Verteidiger im Heimspiel am Samstagabend (18:30 Uhr/Sky) wieder spielberechtigt ist.

Es gibt positive News 🙌 Die Sperre von Marco #Friedl wurde auf ein Spiel reduziert. Somit kann er am kommenden Wochenende gegen den FC Schalke 04 schon wieder auf dem Platz stehen 💪



Zur Meldung 👉 https://t.co/6lCEk78oZM#Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 31. Oktober 2022

Friedl hatte beim 0:2 in Freiburg am 22. Oktober bereits in der 14. Minute die Rote Karte gesehen und war für zwei Spiele gesperrt worden. Dagegen hatte Werder Einspruch eingelegt und damit Erfolg.