Neuer Stürmerkandidat beim FC Bayern

IMAGO/PSV Eindhoven v FC Utrecht

Cody Gakpo wird beim FC Bayern gehandelt

Seit der Leistungsexplosion von Eric Maxim Choupo-Moting hat die Dringlichkeit bei der Stürmersuche des FC Bayern etwas abgenommen. Doch hinter den Kulissen halten die Verantwortlichen weiter Ausschau nach einem langfristigen Nachfolger für Robert Lewandowski. Neben Harry Kane hat sich nun ein weiterer Kandidat hervorgetan.

Wie das Portal "Fichajes" schreibt, zählen die Münchner zu den Interessenten für Cody Gakpo von der PSV Eindhoven. Der Rekordmeister verfolge die Entwicklung des 23-Jährigen derzeit sehr aufmerksam, heißt es.

Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Barcelona, Manchester United und der FC Arsenal den Shooting Star beobachten. Gerade die Teams aus der Premier League könnten dem Bericht zufolge schon im Winter ernst machen. Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Gakpo ist derzeit noch bis 2026 an die PSV gebunden.

Der niederländische Nationalspieler wird von Trainer Ruud van Nistelrooy derzeit meist als Linksaußen eingesetzt, er verfügt aber auch über Erfahrungswerte als Neuner. Mit 1,89-m-Körpergröße bringt er zudem die Physis mit, die sich die Bayern von einem Angreifer erwünschen.

Macht der FC Bayern Kane zum Rekordtransfer?

Seine Torgefahr stellte Gakpo in dieser Spielzeit bislang ohnehin eindrucksvoll unter Beweis. In 22 Pflichtspielen bringt er es bislang auf überragende 29 Scorerpunkte in den nationalen Wettbewerben und der Europa League.

Schon im Frühjahr galt der Offensivspieler als potenzielle Verstärkung an der Isar. Im Sommer holten die Klub-Bosse dann allerdings andere Spieler.

Auch jetzt ist Gakpo in München womöglich nicht erste Wahl. Zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass Harry Kane von Tottenham Hotspur die Wunschlösung für die Mittelstürmerposition ist. Für den Engländer soll man in München sogar bereit sein, mehr als 100 Millionen Euro zu zahlen, hieß es jüngst.

Doch selbst mit solchen Summen wäre eine Verpflichtung wahrscheinlich nicht gewährleistet.