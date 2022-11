Nächste Hiobsbotschaft für den Effzeh

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Dietz wird dem 1. FC Köln lange fehlen

Der ohnehin enorm verletzungsgeplagte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss nun auch noch für lange Zeit auf Stürmer Florian Dietz verzichten.

Der 24-Jährige wird am Mittwoch am Kreuzband operiert und steht dem FC damit in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung. Das teilte der Verein am Dienstag mit, zwei Tage vor dem Gruppenfinale in der Conference League gegen OGC Nizza.

"In erster Linie tut es mir sehr leid für Flo. Aber er ist ein richtiger Kämpfer. Er hat sich nach seiner ersten Knieverletzung, aber auch nach seiner schweren Schulterverletzung mit eiserner Disziplin wieder rangearbeitet", sagte Trainer Steffen Baumgart. "Es ist wirklich bitter, dass wir mit ihm den nächsten Spieler durch Gegnereinwirkung verlieren."

Zuletzt fehlten Baumgart gegen die TSG Hoffenheim (1:1) in der Liga neun Profis. Dietz wurde dabei in der Schlussphase eingewechselt und musste nur sieben Minuten später verletzt vom Platz.

Gewinnen die Kölner am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Nizza, überwintern sie im Europapokal. Gewinnen sie nicht, dann ist das internationale Comeback des Klubs schon wieder vorbei.