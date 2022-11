DFB-Frauen mit Debütantin zum Doppel-Test in den USA

FIRO/FIRO/SID/

Für die deutsche Frauen-Nationalelf geht es in die USA

Die deutschen Vize-Europameisterinnen starten angeführt von Alexandra Popp in die beiden Fußball-Länderspiele gegen die Weltmeisterinnen aus den USA. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief auch Janina Minge (SC Freiburg) als Debütantin in ihr 26-köpfiges Aufgebot für die Partien am 11. November in Fort Lauderdale/Florida (1.00 Uhr MEZ/zdf.de) und am 13. November in Harrison/New Jersey (23.00 Uhr MEZ/sportschau.de).

Mit dabei sind die Rückkehrerinnen Carolin Simon (Bayern München), Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg) und Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim). Verletzungsbedingt muss Voss-Tecklenburg auf Marina Hegering, Dzsenifer Marozsan, Sara Däbritz, Giulia Gwinn, Tabea Waßmuth und Sydney Lohmann verzichten.

Sie habe bewusst einen größeren Kader "nominiert, um viele Spielerinnen einsetzen zu können und der hohen Beanspruchung in dieser Phase gerecht zu werden", sagte Voss-Tecklenburg. Die USA seien ein Gegner "auf absolutem Top-Niveau", die Spiele werden laut Bundestrainerin "sicher auch in Vorbereitung auf die WM im nächsten Jahr wertvolle Erkenntnisse liefern".

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Almuth Schult (Angel City FC)

Abwehr: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Maximiliane Rall (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Carolin Simon (FC Bayern München), Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (FC Bayern München), Linda Dallmann (FC Bayern München), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Lina Magull (FC Bayern München), Janina Minge (SC Freiburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (FC Bayern München)