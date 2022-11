Enthüllt: Kritik an Kimmich Thema in der Bayern-Kabine

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Joshua Kimmich vom FC Bayern geriet zuletzt in die Kritik

Zuletzt gab es vermehrt externe Kritik am Spielstil von Joshua Kimmich. Die öffentlichen Rüffel am Nationalspieler waren wohl auch Thema in der Kabine des FC Bayern.

Das zumindest berichtet die "Sport Bild". Demnach soll Trainer Julian Nagelsmann auf die Experten-Kritik eingegangen sein und Kimmich Mut gemacht haben, er solle seinen Weg weiter gehen und nicht auf "Experten von der Couch" hören.

Im September hatte Philipp Lahm kritische Worte für die Leistung von Kimmich gewählt. "Ich glaube, er muss ein bisschen an der Denkweise arbeiten, einen Tick defensiver denken", sagte der Ex-Bayern-Star im "Bayern-Insider" und ergänzte: "Am defensiven Zweikampf kann er noch ein bisschen arbeiten."

Auch Markus Babbel ging hart mit Kimmich ins Gericht. "Er hat sich in den letzten Jahren ein Standing erspielt, da haben wir alle gesagt: Weltklasse, überragend. Schon in der vergangenen Saison ist mir aber aufgefallen, dass er nicht mehr die Disziplin hat, auf seiner Position zu spielen", merkte der derzeit vereinslose Trainer bei "Sky" kritisch an.

Sami Khedira sagte zur "Sport Bild": "Er kann sich manchmal noch etwas mehr zurücknehmen, cleverer spielen, manchmal weniger wollen."

Salihamidzic nimmt Kimmich in Schutz

Sportvorstand Hasan Salihamidzic nahm Kimmich nun in Schutz und erklärte das offensive Verhalten des 27-Jährigen mit der taktischen Ausrichtung der Münchner.

"Die Jungs, die ihre Meinung sagen, sitzen nicht bei uns in den Besprechungen. Unsere Spieler im Mittelfeld haben Vorgaben, die der Trainer gibt", erklärte Salihamidzic in der "Sport Bild" und ergänzte: "Wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Wir wissen, wie stark Jo ist."

Der Sportvorstand schwärmte weiter: "Er ist einer der Top-Mittelfeldspieler in der Welt. Es ist beeindruckend, wie er unser Spiel ordnet, dirigiert. Die Kapitänsbinde gibt ihm noch mal mehr Selbstvertrauen. Wir sind stolz, dass er bei uns im Team ist: Weil er nicht nur ein Top-Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit ist."