Neuer-Comeback gegen Hertha BSC weiterhin nicht sicher

Der Gesundheitszustand von Nationaltorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern beherrscht seit Tagen die Schlagzeilen. Vor allem mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar zittert wohl der Großteil Fußball-Deutschlands um den mehrfachen Welttorwart. Bayerns Coach Julian Nagelsmann gab nun ein Update, das Anlass zur Hoffnung gibt.

"Ihm geht es gut. Die Entwicklung der letzten Wochen ist gut", sagte Nagelsmann nach dem 2:0 gegen Inter Mailand in der Champions League bei "Amazon Prime Video". "Alle können beruhigt ins Bett gehen".

In den vergangenen Wochen fehlte Neuer dem deutschen Rekordmeister wegen wegen einer schmerzhaften Blessur am Schultereckgelenk. Die Rückkehr auf den Trainingsplatz soll zudem nicht reibungslos abgelaufen sein. "Bild" zufolge musste Neuer eine Einheit in der vergangenen Woche bereits nach zehn Minuten abbrechen. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen.

FC Bayern gegen Hertha BSC wieder mit Manuel Neuer?

Den Gruppensieg bereits sicher in der Tasche, verzichtete der FC Bayern gegen Inter zwar noch auf den 36-Jährigen, unter anderen Begleitumständen hätte dies aber wohl auch anders aussehen können. "Wenn heute das Finale gewesen wäre, wäre es trotzdem eng geworden, weil wir kein Risiko eingehen wollen. Natürlich, wenn es das letzte Spiele wäre ohne WM, hätte man drüber nachdenken müssen. Aber das ist hypothetisch", erklärte Nagelsmann.

Dass Neuer am Wochenende in der Bundesliga gegen Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr) im Tor der Münchner steht, ist dem Coach zufolge eine Option. "Kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Partie. "Aber das müssen wir von Tag zu Tag sehen." Die WM-Teilnahme scheint allerdings nicht mehr in Gefahr zu sein.

Bundestrainer Hansi Flick gibt seinen Kader am 10. November bekannt. Deutschlands erstes WM-Vorrundenspiel steigt am Mittwoch, 23. November, gegen Japan.