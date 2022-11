Presse: "SGE zeigt Europa-Mentalität" - "Bayern marschiert"

IMAGO/HMB Media

Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League

Während sich der FC Bayern in einem bedeutungslosen Gruppenfinale in der Champions League mit 2:0 gegen Inter Mailand durchsetzte, bejubelte Eintracht Frankfurt durch den knappen 2:1-Sieg gegen Sporting Lissabon den Einzug ins Achtelfinale. Die internationalen Pressestimmen zu den Spielen:

Italien

Calciomercato: "Was für ein Choupo-Moting-Tor! Bayern zu stark für Inter. Hand in Hand ins Achtelfinale."

Tuttosport: "Es ist ein schmerzloses Knockout für Inter, das bereits den zweiten Platz sicher hatte. Bei Bayern München glänzen Pavard, Kimmich und Choupo-Moting."

Gazzetta dello Sport: "Mehr Gewissheit trotz Niederlage. Aus einer scheinbar unmöglichen Gruppe entsteht ein Team, das in der Lage ist, in die Top 16 vorzudringen."

Repubblica: "Pavard und Choupo-Moting zu stark für Inter."

Corriere della Sera: "Die Bayern gewinnen 2:0 und beenden die Gruppenphase zum zweiten Mal in Folge (und zum dritten Mal überhaupt) mit voller Punktzahl."

Deutschland

kicker: "Der Lauf des FC Bayern hält weiter an. Das 2:0 gegen Inter war nicht nur der sechste Sieg im sechsten Gruppenspiel in der Champions League, sondern der insgesamt siebte wettbewerbsübergreifend in Serie."

Bild: "Alle sprechen über Bayern-Star Pavard. Suff-Fahrt, Super-Tor und Jubel-Rätsel!"

ntv: "Perfekter FC Bayern schafft Einzigartiges. Der FC Bayern legt als erstes Team überhaupt zum dritten Mal eine perfekte Champions-League-Gruppenphase hin."

Süddeutsche: "Der FC Bayern gewinnt auch das abschließende Gruppenspiel gegen Inter Mailand. Trotz Rotation steht es am Ende 2:0 - und natürlich trifft auch Eric Maxim Choupo-Moting wieder das Tor."

tz: "Auch Inter ohne Chance! FC Bayern marschiert mit weißer Weste – Choupo trifft traumhaft."

Portugal

Record: "Bittersüßer Gang in die Europa League. Sporting startete gut und wurde schlechter."

A Bola: "Nacht der Enttäuschung für Sporting. Mit Rodes Einwechslung wuchs die Eintracht."

O Jogo: "Sporting fällt in die Europa League ab."

Jornal de Notícias: "Ein kleineres Übel, das viele Erinnerungen weckt."

Deutschland

kicker: "Eintracht in Ekstase: Kolo Muani schießt Frankfurt ins Achtelfinale. Historische Eintracht feiert Leader Rode - und hat keine Party. Frankfurt steht bei seiner Debütsaison in der Champions League direkt im Achtelfinale. Groß feiern dürfen die SGE-Spieler den besonderen Coup aber nicht, auch wenn ein Spieler von Bier gesprochen hat."

Bild: "Weiter! Weiter! Wahnsinn! Eintracht mit 22-Minuten-Drama ins Achtelfinale!"

RTL: "Eintracht Frankfurt meistert Achterbahnfahrt in Champions League. In einer magischen Nacht steht der Bundesligist und amtierende Europa-League-Champion nach einem zwischenzeitlichen Rückstand bei Sporting Lissabon mit dem Rücken zur Wand. Doch die SGE zeigt erneut ihre Europa-Mentalität."

ntv: "Erst raus, dann im Achtelfinale. Eintracht gewinnt Thriller in der Krimi-Gruppe."

Süddeutsche: "Frankfurts Europapokal-Moral setzt sich durch. Die Eintracht verweilt weiter auf dem Sonnendeck des europäischen Klubfußballs."

FAZ: "Die Traumreise geht weiter: Eintracht Frankfurt erreicht das Achtelfinale der Champions League. Beim 2:1 in Lissabon wird die Einwechslung von Sebastian Rode zum entscheidenden Schachzug."