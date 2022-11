Modeste-Nachfolger gesucht: Holt Köln einen neuen Stürmer?

IMAGO/Herbert Bucco

Trainer Steffen Baumgart (l.) traut seinen Stürmern um Steffen Tigges (r.) den nächsten Schritt zu

Der Transfer von Anthony Modeste zum BVB kurz vor Ende des Transferfensters kam auch für viele Experten überraschend. Auf Grund der Kurzfristigkeit gelang es dem 1.FC Köln nicht, noch einen Nachfolger zu verpflichten. Kommt im Winter jetzt der lang ersehnte Ersatz oder ist Trainer Steffen Baumgart mit der Besetzung im Sturm bereits zufrieden?

"Steffen Tigges entwickelt sich gut, Flo Dietz entwickelt sich gut, Sargis Adamyan kommt, Linton Maina macht es immer besser, wir haben Jan Thielmann", ist Baumgart von der Qualität seiner Offensivakteure im Gespräch mit der "Sport Bild" überzeugt. "Ich sehe keinen Grund, im Sturm etwas zu tun", zeigt sich der 50-Jährige zuversichtlich, dass die bestehenden Option ausreichen, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein.

Einen wirklichen Modeste-Ersatz wird es in Köln, zumindest im Winter, also nicht geben. Baumgart stärkt den Spielern den Rücken und ist von deren Talent absolut überzeugt: "Ich arbeite lieber mit ihnen daran, dass sie den nächsten Schritt machen, als im Winter andere zu holen."

Baumgart will Transfers im Winter nicht ausschließen

Bislang konnten die Kölner Stürmer noch nicht vollends überzeugen. Die nominellen Mittelstürmer Dietz und Tigges kommen nach den ersten zwölf Spieltagen in der Bundesliga auf insgesamt vier Tore.

Doch Köln löst ein mögliches Stürmerproblem durch Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld. Flügelspieler Florian Kainz konnte in dieser Spielzeit bereits fünf Treffer erzielen, Dejan Ljubicic erzielte als zentraler Mittelfeldspieler bereits drei Tore.

Das Geld für eine Nachverpflichtung wäre beim Tabellenneunten dennoch vorhanden. Trotz der finanziell schwierigen Situation könnte Köln ein Gehalt in einer Höhe von bis zu einer Million Euro nur für die Rückrunde an eine Neuverpflichtung bezahlen, berichtet "Sport Bild". Ob und auf welcher Position es dazu kommen könnte, ließ Baumgart offen: "Wir werden uns in der Pause die Zeit nehmen, um in Ruhe zu analysieren, ob wir im Winter etwas tun sollten."