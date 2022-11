Klopp vor dicker Transfer-Überraschung

IMAGO/David Blunsden

Liverpool-Coach Jürgen Klopp soll sich in der 2. Fußball-Bundesliga umsehen

Der FC Liverpool und sein Trainer Jürgen Klopp schauen sich zurzeit nach einem neuen Ersatztorwart um. Fündig geworden ist der Champions-League-Finalist offenbar in der 2. Fußball-Bundesliga.

Auf der Torwartposition steht der FC Liverpool vor größeren Veränderungen. Stammkeeper Alisson Becker soll zwar über die laufende Spielzeit hinaus an der Anfield Road bleiben. Wer den 30-jährigen Schlussmann der brasilianischen Nationalmannschaft künftig vertritt, ist jedoch unklar - zumindest bis jetzt.

Denn laut der "Sport Bild" hat der FC Liverpool einen Torwart aus der 2. Fußball-Bundesliga ins Visier genommen. Patrick Drewes vom SV Sandhausen wird als künftiger Ersatzkeeper der Reds gehandelt. Laut dem Fachmagazin hat Liverpool bereits Kontakt mit dem Umfeld des 29-Jährigen aufgenommen.

Drewes' Vertrag in Sandhausen läuft im Sommer aus, verlängert sich laut "Sport Bild" dank einer Option aber automatisch, solange er Stammtorwart bleibt. Auch Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga sollen Interesse an Drewes zeigen. Nicht zuletzt soll Drewes ein Angebot zur Vertragsverlängerung in Sandhausen vorliegen.

FC Liverpool und Jürgen Klopp: Vorbild Manchester City und Stefan Ortega?

Drewes, der auf über 150 Zweit-, Dritt- und Viertliga-Einsätze kommt, gilt als einer der besten Torhüter der 2. Bundesliga. Beim FC Liverpool könnte der ehemalige Bochumer auf Caoimhín Kelleher folgen. Liverpools Ersatzkeeper wünscht sich mehr Spielpraxis und zeigt sich wechselwillig.

Darüber hinaus läuft der Vertrag von Adrián, Liverpools aktueller Nummer drei im Tor, im Sommer aus. Der 35-Jährige gilt schon länger als Wackelkandidat.

Drewes wäre nicht der erste deutsche Schlussmann, der bei einem Premier-League-Topklub als Ersatztorhüter anheuert. Erst in diesem Sommer wechselte Stefan Ortega von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu Manchester City. Beim englischen Meister ist Ortega die Nummer zwei hinter Ederson.

Beim 0:0 im Champions-League-Spiel gegen den BVB gab der 29-Jährige Ende Oktober sein Pflichtspieldebüt für City. Der Dreijahresvertrag, den er in Manchester unterschrieb, soll Ortega laut "Sport Bild" rund zehn Millionen Euro einbringen. Eine ähnliche Summe könnte auch Drewes in Liverpool winken.