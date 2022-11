Medien: BVB-Duo darf auf WM-Nominierung hoffen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bundestrainer Hansi Flick nominiert in Kürze seinen Kader für die Katar-WM

Noch genau eine Woche lang müssen Fußball-Fans warten, bis Hansi Flick seinen Kader für die WM in Katar bekannt gibt. 26 Spieler darf der Bundestrainer für das Turnier nominieren, 20 Positionen stehen so gut wie fest. Damit sind noch sechs Plätze offen, auf die sich laut eine Medienbericht unter anderem ein BVB-Duo Chancen ausrechnen darf.

Wenn Hansi Flick am 10. November in Frankfurt vor die Presse tritt, um mitzuteilen, welche Spieler er mit zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar nimmt, dann könnte möglicherweise auch der ein oder andere Perspektivspieler mit an Bord sein.

Denn wie der "kicker" berichtet, bezieht Flick in seine Überlegungen zur anstehenden Nominierung auch schon die EM 2024 mit ein. Heißt: Der Bundestrainer will (auch) Talenten die Chance geben, in Katar Turnier-Luft auf allerhöchstem Niveau zu schnuppern.

Deshalb dürfen sich auch die beiden BVB-Youngsters Karim Adeyemi (20) und Youssoufa Moukoko (17) ernsthoffte Hoffnungen auf einen Platz im DFB-Team machen, heißt es im Fachmagazin.

Neben dem Dortmunder Offensiv-Duo werden auch Armel Bella-Kotchap (20, Innenverteidigung, FC Southampton), Lukas Nmecha (23, Angriff, VfL Wolfsburg) sowie Jonathan Burkardt (22, Angriff, FSV Mainz 05) genannt.

Insbesondere Letztgenanntem werden vom "kicker" beste Chancen zugerechnet, weil Flick zuletzt mehrfach bei Spielen der Mainzer anwesend war. Demnach soll der Bundestrainer die Einstellung des Mittelstürmers sehr schätzen, der derzeit Kapitän der U21 des DFB ist. Wird er die große Überraschung?

Offene Fragen bei Götze und Hummels

Nmecha hingegen könnte das Nachsehen gegenüber Niclas Füllkrug von Werder Bremen haben. Nicht nur, weil dieser derzeit der beste deutsche Bundesliga-Torschütze ist, sondern, weil der SVW-Profi als klassischer Strafraumstürmer ein bereichernder Typus wäre, heißt es.

Als weitere mögliche Kandidaten für Katar wurden zuletzt auch der deutlich erstarkte Mats Hummels von Borussia Dortmund sowie Mario Götze von Eintracht Frankfurt gehandelt.

Laut "kicker" dürfen die beiden früheren Nationalspieler ihre Hoffnungen auf eine Nominierung nicht allzu hoch hängen. Auf Götzes Position im zentralen Mittelfeld gibt es keinen Bedarf, auch in der Innenverteidigung, wo Hummels beheimatet ist, sind eigentlich alle Plätze ausgebucht.

Beim BVB-Abwehrmann stellt sich zudem die Frage, wie er hierarchisch in das bestehende Team passen würde.