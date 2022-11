Enthüllt! So teuer würde Kane wohl für den FC Bayern

IMAGO/Dave Winter/Shutterstock

Harry Kane soll beim FC Bayern auf der Wunschliste stehen

Eric Maxim Choupo-Moting zeigte sich in den letzten Wochen in bestechender Form im Trikot des FC Bayern und erzielte sieben Tore in den letzten sechs Pflichtspielen. Dennoch hat der Kameruner noch keinen neuen Vertrag für die kommende Saison sicher. Gerüchte um Harry Kane von den Tottenham Hotspur halten sich weiterhin hartnäckig.

Nach jüngsten Meldungen soll der englische Stürmerstar weiterhin das Transferziel Nummer eins des FC Bayern im kommenden Sommer sein. Das zumindest berichtete "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in dem Fußball-Podcast "The German Fussball Podcast", der von Ex-Profi Jan-Aage Fjörtoft betrieben wird.

Laut dem Transferexperten sei von Seiten des deutschen Rekordmeisters eindeutig signalisiert worden, dass er Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen habe.

Es liege "definitiv nur noch an Harry Kane", wie konkret der Transfer im Sommer 2023 tatsächlich werden wird. Der Spurs-Kapitän steht bei den Londonern noch bis 2024 unter Vertrag.

Offerten für eine vorzeitige Verlängerung seines Arbeitspapiers hatte Kane übereinstimmenden Medienberichten zufolge bislang ausgeschlagen.

Kane als einziger ernsthafter Kandidat für den FC Bayern?

Wie der Bayern-Reporter weiter ausführte, lässt sich auch die mögliche Ablösezahlung für Kane im nächsten Jahr weiter eingrenzen.

So soll der Tottenham-Goalgetter für 70 bis 80 Millionen Euro zu haben sein, sollte er seinen Vertrag in der britischen Hauptstadt nicht über 2024 hinaus verlängern. Zuvor wurde sogar über eine mögliche 100-Millionen-Euro-Ablöse spekuliert.

Kane soll nach derzeitigem Stand übrigens der einzige Stürmerkandidat sein, an dem der FC Bayern tatsächlich ernsthaftes Interesse hegt. Sollte sich der Transfer im nächsten Jahr zerschlagen, könnten die Münchner auch weiterhin auf die bestehenden Kräfte um Choupo-Moting und Youngster Mathys Tel setzen.