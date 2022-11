Großbaustelle Schalke: Diese vier Probleme muss Reis beheben

IMAGO/Revierfoto

Thomas Reis soll den FC Schalke 04 aus dem Tabellenkeller führen

Nach chaotischen Tagen für den Verein ruhen beim FC Schalke 04 riesige Hoffnungen auf dem neuen Trainer Thomas Reis, der dem Tabellenschlusslicht der Bundesliga nicht nur sportlich neues Leben einhauchen, sondern dem chronisch aufgeregten Revierklub auch Ruhe und Kontinuität bringen soll. Dafür muss der 49-Jährige eine Vielzahl an Problemzonen so schnell es geht in den Griff bekommen.

Hinten anfällig, vorne harmlos und ohne Ideen: Spätestens die ernüchternde 0:2-Heimpleite bei seinem Debüt gegen den SC Freiburg am vergangenen Sonntag dürfte Thomas Reis klargemacht haben, auf welch komplizierte Aufgabe er sich als Coach des FC Schalke eingelassen hat.

Vor dem richtungsweisenden Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger Werder Bremen (Samstag ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker) muss der Übungsleiter dringend Lösungen für die drängendsten Problemzonen finden.

1. Der FC Schalke schießt zu wenig Tore

Mit elf erzielten Treffern stellen die Knappen gemeinsam mit dem Reviernachbarn VfL Bochum die bislang schlechteste Offensive der Bundesliga. Auffällig ist, dass die Mannschaft aus dem Spiel heraus enorme Probleme hat, vor das gegnerische Tor zu kommen.

Leidtragende dieser Entwicklung sind die Zielspieler der Schalker: Weder Aufstiegs-Held Simon Terodde (zwei Treffer), noch die Neuzugänge Sebastian Polter (ein Tor), Jordan Larsson und Kenan Karaman (jeweils noch ohne Treffer) gelangen ausreichend in Situationen, wo sie ihre Knipser-Qualitäten ausspielen könnten.

Dem Mittelfeld mangelt es sichtbar an Kreativität und Tempo - Reis wird diese Defizite nicht wegzaubern können. Ein System zu finden, in dem zumindest einige der auf dem Papier durchaus namhaften S04-Angreifer zueinander passen könnten, wäre aber schon einmal ein Anfang, um den Gegnern wieder mehr Respekt einzuflößen.

2. Die Defensive des FC Schalke wirkt nicht stabil

Immerhin: Im ligainternen Ranking der Abwehrreihen ist S04 nur Vorletzter hinter Bochum, 28 Gegentreffer sind dennoch kein Ruhmesblatt für die königsblaue Defensive.

Vor allem der Weggang von Fanliebling Ko Itakura, der nicht fest verpflichtet werden konnte und stattdessen nach Gladbach weiterzog, konnte nicht kompensiert werden. Sein als Nachfolger geholter Landsmann Maya Yoshida erwies sich bislang nicht als die erhoffte Verstärkung, war mangels Tempo gar immer wieder ein Sicherheitsrisiko.

Hinzu kommt Schalkes frappierende Flatterhaftigkeit bei Standards und die ligaweit schlechteste Zweikampfquote (46,58% gewonnene Duelle). Und als sei das alles noch nicht genug, drückt in der Hintermannschaft auch noch personell der Schuh: Gleich sechs (!) Abwehrspieler fielen zuletzt aus, jüngst auch Thomas Ouwejan.

Eine Herkulesaufgabe für Reis, der zum Improvisieren gezwungen ist. Hoffnung macht, dass der Trainer in Bochum ein gutes Gespür dafür bewiesen hat, wie man ein Team auch in kleiner Besetzung kompakt aufstellen kann.

3. Die Veltins-Arena ist längst keine Festung mehr

Es gab Zeiten, da fürchteten die Gegner die Reise nach Gelsenkirchen in den Hexenkessel Veltins-Arena. In der Bundesliga ist das Stadion jedoch zum Selbstbedienungsladen avanciert, von der einstigen Festung ist nichts mehr übrig.

Nur vier Punkte aus sechs Heimspielen sind schlichtweg zu wenig für einen Verein, der das Saisonziel Klassenerhalt ausgegeben hat. Zwar haben die Knappen auswärts sogar noch zwei Zähler weniger gesammelt, dabei aber zumindest mehrfach positive Ansätze gezeigt.

Dabei stehen die Schalker Fans bisher wie eine Eins hinter der Mannschaft, selbst nach Niederlagen gibt's Aufmunterung statt Pfiffe. "Ich finde, dass die Zuschauer ein sehr feines Gespür haben. Sie kennen die Situation", lobte Reis die Anhänger nach seinem Debüt gegen Freiburg.

Die Fans des FC Schalke stehen bislang zur Mannschaft



Doch auch der neue Linienchef wird wissen, dass der Ligaverbleib ohne Heimpunkte nicht möglich sein wird. Reis muss jetzt dafür sorgen, dass seine Spieler die Energie von den Rängen wieder zu ihrem Vorteil nutzen. Sein Credo: "Wir müssen schauen, dass wir über 90 Minuten ekelhaft sind."

4. Die Schalker Führung harmonierte zuletzt nicht mehr

Im Zuge des plötzlichen Abgangs von Sportdirektor Rouven Schröder sind alarmierende Berichte über interne Querelen ans Licht gekommen. Laut "Sport Bild" war das Aus des beliebten Managers nämlich ein Prozess, der über einige Wochen lief.

Dass der Aufsichtsrat seine in dieser Saison überwiegend schwachen Transfers kritisierte, soll Schröder zunächst verärgert haben. Der 47-Jährige stieß sich zudem daran, dass dem Gremium nicht gefiel, dass der mittlerweile gefeuerte Frank Kramer im Sommer mit einer Abfindungsklausel ausgestattet wurde. Der mitschwingende Vorwurf: Schröder hat selbst nicht an den Trainer geglaubt.

Rund um die Verpflichtung von Thomas Reis soll das Fass schließlich übergelaufen sein. Schröder erzielte mit dem VfL Bochum eine Einigung über 200.000 Euro Ablöse plus weiteren 100.000 Euro bei Klassenerhalt. Dem Aufsichtsrat war das allerdings zu viel. Schröder soll darauf wiederum mit Unverständnis reagiert haben, kurz darauf war er weg.

Und was kann Reis nun für all die Scharmützel? Erstmal gar nichts. Der Fußballlehrer ist neu in einen Verein gekommen, der von jeher Schwierigkeiten damit hat, Interna in den eigenen Reihen zu halten.

Doch Reis ist fortan eben eines der Gesichter des Klubs in der Öffentlichkeit, also ist es auch an ihm, Harmonie und Einigkeit in der sportlichen Führung nach außen hin zu repräsentieren. Gar nicht so einfach angesichts der finanziellen Zwänge beim Ruhrpott-Giganten. Immerhin ist Reis nicht als Quertreiber bekannt.

Heiko Lütkehus