Sorge um BVB-Duo! Terzic äußert sich zu Hummels und Kobel

IMAGO/Revierfoto

Mats Hummels und Gregor Kobel (r.) mussten in Kopenhagen vorzeitig runter

Der BVB erreichte nach einer mäßigen Leistung ein 1:1-Remis im letzten Gruppenspiel der Champions League. Bei dem Unentschieden in Kopenhagen fielen am Mittwochabend auch zwei Auswechslungen in der Habzeitpause auf. Was es damit auf sich hatte, erklärte Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic.

Nach den ersten 45 Minuten war sowohl für Torwart Gregor Kobel als auch für Abwehrchef Mats Hummels vorzeitig Feierabend. Die beiden unumstrittenen Stammspieler in den Reihen von Borussia Dortmund wurden ausgewechselt und durch Reservekeeper Alexander Meyer beziehungsweise Nationalspieler Niklas Süle ersetzt.

Zunächst kamen Vermutungen auf, die beiden BVB-Stars könnten sich ernsthafter verletzt haben. Der Dortmunder Cheftrainer Edin Terzic selbst konnte aber nach dem 1:1 beim FC Kopenhagen Entwarnung geben.

"Beide haben in der Pause ein bisschen was gespürt. Nichts Wildes, aber heute wollten wir einfach absolut kein Risiko eingehen", meinte der BVB-Coach, der mit seinem Team den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League ohnehin schon sicher hatte, gegenüber Vereinsmedien.

BVB-Duo schon gegen Bochum wieder in der Startelf?

Ob Kobel und Hummels schon am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum in der Bundesliga wieder in die Startelf rücken werden, blieb aber zunächst noch offen.

Der BVB peilt in den kommenden Tagen bis zur WM-Pause an, seine Aufholjagd in der Bundesliga-Tabelle weiter fortzusetzen. Derzeit rangieren die Schwarz-Gelben auf dem vierten Platz, bis zur Bundesliga-Pause stehen neben dem kleinen Revierderby gegen Bochum noch die Spiele in Wolfsburg (8. November) und Mönchengladbach (11. November) auf dem Programm.

Gregor Kobel fiel im Herbst schon mehrere Wochen mit einer Muskelverletzung aus, Hummels musste vor rund vier Wochen erkältet einige Tage pausieren. Vor dem Kopenhagen-Spiel hatten beide BVB-Akteure jüngst mit starken Leistungen überzeugt.