CL-Auslosung: Wahrscheinlichkeit von BVB-Gegner ermittelt

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Borussia Dortmund könnte im Achtelfinale der Champions League auf Neapel treffen

Am kommenden Montag wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Aus der Fußball-Bundesliga sind noch vier von fünf Klubs im Wettbewerb. Sowohl der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und auch Eintracht Frankfurt haben den Sprung unter die letzten 16 Teams geschafft. Doch gegen wen müssen die Münchner, der BVB und Co. wohl antreten? Die Wahrscheinlichkeiten zeichnen vor allem für den deutschen Rekordmeister ein klares Bild. Aber auch die Schwarz-Gelben könnten sich bereits auf einen bestimmten Gegner einstellen.

Noch vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar in gut zwei Wochen werden in der Champions League die Weichen für das Frühjahr 2023 gestellt. Nach dem Abschluss der Gruppenphase werden am Montag um 12:00 Uhr in Nyon die Paarungen für das Achtelfinale gelost, das im Februar und März stattfinden wird.

Deutsche Duelle sind in dieser besagten Runde ebenso unmöglich wie Paarungen mit dem Gruppengegner. Für den FC Bayern kommen Inter Mailand, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt als Gegner also nicht infrage. Die SGE kann neben den Münchnern auch Tottenham nicht als Widersacher im Achtelfinale bekommen. Für den BVB sind die Bayern und Manchester City tabu. Aus der daraus folgenden Arithmetik ergeben sich verschiedene Wahrscheinlichkeiten für die Auslosung.

Vor dem Start der Ziehung hat Borussia Dortmund demnach eine Chance von 22,22 Prozent, auf den SSC Neapel zu treffen. Hinter den Italienern rangiert Tottenham Hotspur mit 18,14 Prozent. Fast ebenso wahrscheinlich könnte der kommende Gegner FC Chelsea heißen (17,95 Prozent). Die weiteren drei Möglichkeiten - der FC Porto, Real Madrid und Benfica SL - liegen "nur" bei rund 14 Prozent Wahrscheinlichkeit.

Beim FC Bayern könnten die Verantwortlichen vor der Auslosung wohl schon das Ticket nach England buchen. Denn mit 37,12 Prozent ist der FC Liverpool der kommende Gegner. Eine solch hohe Wahrscheinlichkeit hat keines der anderen 15 Teams, auf eine bestimmte Mannschaft zu treffen. Mit rund 24 Prozent könnte es auch der AC Milan für die Münchner werden. Die Chance auf den FC Brügge oder Paris Saint-Germain liegt jeweils bei rund 19,5 Prozent.

Müssen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig nach Italien?

Eintracht Frankfurt könnte - ebenso wie der BVB - zu 22,22 Prozent auf den SSC Neapel treffen. Hinter dem Serie-A-Klub wären der FC Chelsea und Manchester City mit rund 18 Prozent die nächsten Möglichkeiten. Um den FC Porto, Real Madrid und Benfica SL ist es mit jeweils rund 14 Prozent in der Wahrscheinlichkeit schlechter bestellt.

Auch RB Leipzig könnte, wie die SGE, noch auf sechs mögliche Gegner treffen, der wahrscheinlichste ist dabei erneut der SSC Neapel. Die zweitgrößte Wahrscheinlichkeit liegt bei Tottenham Hotspur, Manchester City und dem FC Chelsea (jeweils gut 17 Prozent). Die geringste Chance haben die Sachsen vor Beginn der Ziehungen auf eine Partie gegen Benfica SL oder den FC Porto (13,3 Prozent).

Egal wer am Ende gegen welchen Gegner ran muss: Gespielt wird die Runde der letzten 16 Teams am 14./15. Februar beziehungsweise eine Woche später (21./22. Februar), die Rückspiele finden dann im März statt. Als Termine sind der 7./8. März sowie der 14./15 März vorgesehen. An jedem Abend werden zwei Partien ausgetragen.