Hasan Salihamidzic fliegt nach Frankreich

IMAGO/Philippe Ruiz

Salihamidzic und Neppe vom FC Bayern haben eine Dienstreise angetreten

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat einem Medienbericht zufolge München für eine weitere Dienstreise verlassen. Sein Ziel ist die französische Côte d'Azur. Ein neues Transferziel hat der Klubboss aber nicht im Hinterkopf.

Hasan Salihamidzic ist zusammen mit Bayern Münchens Technischem Direktor Marco Neppe von München nach Nizza geflogen. Das berichtet "Bild" am Donnerstagvormittag. Demnach kommt das Duo zur Mittagszeit in Frankreich an - wenige Stunden vor dem Europa-League-Spiel zwischen der AS Monaco und Roter Stern Belgrad. Anpfiff im Stade Louis II ist 18:45 Uhr.

Dass Salihamidzic und Neppe überhaupt ein so großes Interesse hegen, die Europa-League-Partie live im Stadion zu verfolgen, liegt einzig und allein an Torwart Alexander Nübel. Der Schlussmann steht beim FC Bayern bis 2025 unter Vertrag, seit 2021 steht er auf Leihbasis im Fürstentum zwischen den Pfosten.

Wie "Bild" mit Verweis auf Nübels Umfeld außerdem berichtet, werden sich der Torwart und die beiden Bayern-Vertreter bei der Gelegenheit zusammensetzen. In dem Gespräch wird es demnach um die Zukunft des 26-Jähritgen beim deutschen Rekordmeister gehen.

Neuer steht Nübel beim FC Bayern im Weg

Salihamidzic gilt als großer Fürsprecher des ehemaligen U21-Nationalspielers. Geht es nach dem Bayern-Sportvorstand, soll Nübel irgendwann in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Der Münchner Kapitän hat seinen Vertrag im vergangenen Mai allerdings bis 2024 verlängert - eine Entscheidung, die große Auswirkungen auf Nübels Zukunft hat.

Der Schlussmann hat eine baldige Rückkehr zum FC Bayern vor allem wegen Neuer ausgeschlossen. "Auf keinen Fall kommt für mich infrage, dass ich zurückkomme, wenn Manu noch da ist. Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen", hatte er vor einigen Wochen im "kicker" klargestellt. Wie und wo geht es nach der Saison 2022/23 also für Nübel weiter?

Daher schätzt "Bild" ein, dass auf Salihamidzic und Neppe beim Besuch an der Côte d'Azur viel Überzeugungsarbeit wartet.