Bayern-Boss: "Was wir jetzt sehen, muss man verbessern!"

IMAGO

Oliver Kahn ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

In den Vergangenen Wochen haben die Diskussionen rund um den Video Assistant Referee (VAR) in der Bundesliga wieder zugenommen, nachdem es zuletzt zu mehreren vermeintlichen Fehlentscheidungen gekommen war. Jüngst äußerte sich mit Oliver Kahn auch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern zu der Debatte und fordert Veränderungen.

Gegenüber einer Medienrunde räumt der Ex-Nationalspieler zweifelsohne ein, dass es zuletzt streitbare Regelauslegungen der Schiedsrichter und ihrer Videoassistenten gegeben hatte: "Einige Entscheidungen, die über den VAR getroffen worden sind, die waren in der Tat nicht gut. Die waren auch teilweise falsch und darüber muss man sich jetzt Gedanken machen."

Laut Bayern-Boss Kahn müssen sich "die Verantwortlichen zusammensetzen" und über konstruktive Veränderungen für die weitere Handhabe mit dem VAR debattieren.

"Übrigens: Das ist auch Wesen der Innovation. Da geht es schon auch mal schief und dann muss man es ein Stück weiterentwickeln", stellte der 53-Jährige aber klar, dass er grundsätzlich hinter dem Einsatz der videobasierten Technik im Profifußball stehe.

Kahn: VAR hat den Fußball "ein Stück weitergebracht"

Er begründete das damit, dass es mehr Gerechtigkeit im Fußball geben würde, seit dem es den VAR gibt: "Ich glaube, was die Fairness im Fußball anbelangt, wenn man da einen Strich drunter zieht, hat das den Fußball schon ein Stück weitergebracht. Aber was wir jetzt sehen, muss man verbessern", so Kahn.

Der Video Assistant Referee wird in der Bundesliga seit der Saison 2017/2018 eingesetzt. Seit dem hat es immer wieder hitzige Diskussionen über das Für und Wider der Technologie gegeben.

Erst am Freitagabend wurden die Unparteiischen der Bundesliga-Partie Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart für ihre Entscheidung kritisiert, Gladbach-Star Ramy Bensebaini nach einer vermeintlichen Tätlichkeit trotz mehrmaligem Videostudiums keine Rote Karte gezeigt zu haben.