Ex-Nationaltrainer heuert in Wolverhampton an

IMAGO/DAX Images

Julen Lopetegui wird neuer Trainer bei Wolverhampton

Der frühere spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui ist neuer Teammanager des englischen Fußball-Erstligisten Wolverhampton Wanderers.

Dies gaben die Wolves am Samstag bekannt. Der 56-Jährige wird seinen Job mit Beginn der WM-Pause am 14. November antreten, bis dahin bleibt Interimscoach Steve Davis in der Verantwortung.

Wolverhampton ist trotz Transferausgaben von knapp 140 Millionen Euro enttäuschend in die Saison gestartet und mit nur zehn Punkten aus 13 Spielen Tabellenvorletzter. Der Portugiese Bruno Lage hatte Anfang Oktober seinen Posten als Teammanager räumen müssen.

Lopetegui war ebenfalls Anfang Oktober nach drei Jahren beim FC Sevilla von seinen Aufgaben entbunden worden, mit den Andalusiern hatte er 2020 die Europa League gewonnen.

2018 war Lopetegui während der WM als spanischer Nationaltrainer entlassen worden, weil ein Drei-Jahres-Vertrag bei Real Madrid ab der kommenden Saison bekannt geworden war - bei Real musste er nach nicht einmal vier Monaten gehen.