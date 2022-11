Barca verabschiedet Piqué mit Sieg aus dem Camp Nou

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Gerard Piqué verlässt den FC Barcleona

Der FC Barcelona hat Gerard Piqué mit einem 2:0-Heimsieg gegen Almeria aus dem Camp Nou verabschiedet.

Der hochdekorierte Innenverteidiger ging am Samstagabend in seinem letzten Spiel vor Heimpublikum in der 84. Minute vom Feld. Der 35-jährige Piqué hatte am Donnerstag angekündigt, dass es sein letzter Auftritt im Camp Nou sein werde. Barcelona siegte dank Treffern von Ousmane Dembélé (48.) und Frenkie de Jong (62.) nach der Pause.

Robert Lewandowski scheiterte in der ersten Spielhälfte schon in der 7. Minute vom Elfmeterpunkt. Die Katalanen liegen in der Tabelle vorerst einen Zähler vor Real an der Spitze. Die Madrilenen sind erst am Sonntag bei Rayo Vallecano im Einsatz.

Der in Barcelona geborene Piqué gewann mit den Blaugrana u.a. dreimal die Champions League und achtmal die spanische Meisterschaft. Zuletzt war er von Trainer Xavi aber kaum noch berücksichtigt worden.