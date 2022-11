Salihamidzic kommentiert Lage bei Bayern via Twitter

Markus Fischer via www.imago-images.de

Nick Salihamidzic ist derzeit vom FC Bayern nach Kanada ausgeliehen

Salihamidzic vom FC Bayern hat sich am Wochenende erneut meinungsstark bei Twitter gezeigt. Gemeint ist damit allerdings nicht Sport-Vorstand Hasan, sondern sein 19-jähriger Sohn Nick. Dieser ist derzeit von den Münchnern nach Kanada ausgeliehen, schickt aus Übersee allerdings gern einmal den ein oder anderen kontroversen Tweet in Richtung Bundesliga.

Er hat es schon wieder getan: Nick Salihamidzic, derzeit für die Vancouver Whitecaps aktiv, hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und die Lage beim deutschen Fußball-Serienmeister FC Bayern kommentiert.

Was die Anmerkungen des 19-jährigen Abwehrspielers so pikant macht: Salihamidzic steht selbst bis 2025 bei den Münchnern unter Vertrag, ist nur bis Ende 2023 an die Whitecaps ausgeliehen, und ist zudem noch der Sohn von Sportchef Hasan Salihamidzic. Zurückhalten will sich der Youngster deshalb aber offenbar nicht.

Nun hat sich Nick Salihamidzic (erneut) zur Stürmerdiskussion beim FC Bayern geäußert, die nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona - den der Verteidiger ebenfalls bereits kommentierte - in den letzten Wochen und Monaten aufflammte, nach den zuletzt starken Leistungen von Eric Maxim Choupo-Moting aber verstummte.

Zehn Tore hat besagter Choupo-Moting in 14 wettbewerbsübergreifenden Spielen bereits erzielt, in der Bundesliga traf der Mittelstürmer sogar in den letzten vier Spielen in Folge, gleich zweimal am Wochenende gegen Hertha BSC (3:2).

Salihamidzic: Choupo-Moting der beste Neuner der Welt?

Für Salihamidzic ein Grund, mal wieder einen Tweet abzusetzen. "Hot take des Tages: Ist Choupo zurzeit der beste 9er der Welt?", schrieb der 19-Jährige. Eine Aussage, die ein Echo nach sich ziehen könnte.

Keine zwei Wochen zuvor hatte Salihamidzic während des Gastspiels des FC Bayern beim FC Barcelona (3:0) unmittelbar nach dem zwischenzeitlichen 2:0-Treffer durch Choupo-Moting hämisch in Richtung des zu Barca abgewanderten Lewandowski getwittert, der in dieser Partie blass blieb: "Ab wann denkt ihr, bereut es Lewy, gegangen zu sein?"

Wie Papa Hasan die Tweets seines Sprösslings findet, ist nicht überliefert. Nick selbst jedenfalls erklärte sein Auftreten bei Social Media mit der Verteidigung seines Vaters.

"Ihr fragt euch vielleicht warum ich so aktiv bin, mein Vater wurde aktiv von den Medien und von Fans so durch den Dreck gezogen. Er hat jeden Tag sehr hart gearbeitet und jetzt kriegt er das Lob und die Anerkennung, die er verdient und ich bin so stolz auf ihn und seine Arbeit", schrieb der 19-Jährige im Sommer. "Ich bin sein größter Supporter und das werde ich auch immer zeigen, egal was kommt."

Salihamidzic junior spielt seit der D-Jugend in den Nachwuchsmannschaften des FC Bayern. Im vergangenen Sommer wurde er für eineinhalb Jahre an die Vancouver Whitecaps ausgeliehen, das ehemalige Franchise von Alphonso Davies.

Dort spielt der 19-Jährige für die zweite Mannschaft, verfolgt das Spielgeschehen in Europa aber nach wie vor mit wachem Blick - und schnellen Fingern bei Social Media.