Bayern-Verbleib? Choupo-Moting spricht über Zukunft

IMAGO/Andreas Gora

Choupo-Moting (re.) macht den FC Bayern mit seinen Toren froh

Nachdem der FC Bayern lange Zeit nach einem Nachfolger für den zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski suchte, macht Eric Maxim Choupo-Moting den Weltfußballer mittlerweile vergessen. Nun hat sich der gefeierte Mittelstürmer zu seiner derzeit noch offenen Zukunft in München geäußert.

Er trifft und trifft und trifft und macht damit genau das, was ein Neuner tun muss: Eric Maxim Choupo-Moting verzückt den FC Bayern mittlerweile schon seit einigen Wochen, hat wettbewerbsübergreifend bereits zehn Saisontore und drei Vorlagen in 14 Einsätzen für sich verbuchen können. Kein Wunder also, dass der im Sommer zu Barca gewechselte Robert Lewandowski längst kein Thema mehr an der Säbener Straße und die Diskussion um einen klassischen Nachfolger für den Mittelstürmer (zumindest aktuell) abgeflaut ist.

Dafür wird seit Längerem darüber spekuliert, wie es denn eigentlich mit Choupo-Moting weitergeht. Schließlich hat der Routinier nur noch einen Vertrag bis Mitte 2023. Heißt: verlängert er nicht zeitnah, wäre er im Sommer ablösefrei für andere Klubs zu haben.

Längst gibt es Gerüchte um ein Interesse von Manchester United. Die Münchner hingegen müssten wohl in ihren Verhandlungen über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers in finanzieller Hinsicht drauflegen, um den 33-jährigen Senkrechtstarter von einem Verbleib zu überzeugen, hieß es an anderer Stelle.

Choupo-Moting selbst lässt sich bislang kaum in die Karten blicken. Bei "Sky" sagte er am Wochenende nach dem 3:2-Sieg in Berlin gegen Hertha BSC, zu dem er zwei Treffer beitrug, schlicht: "Ich konzentriere mich nur auf Bayern München und auf das Hier und Jetzt und bin sehr happy."

Choupo-Moting: Kann mir vorstellen, länger beim FC Bayern zu bleiben"

Danach verwies der Angreifer darauf, dass er "ja noch ein Jahr Vertrag" habe - womit der 33-Jährige vermutlich den bis Ende Juni 2023 datierten Kontrakt meinte. Auf Nachfrage des "Sky"-Reporters fügte der Stürmer an: "Natürlich kann ich mir vorstellen, noch länger zu bleiben."

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte Choupo-Moting vor der Partie in Berlin ausdrücklich gelobt. Robert Lewandowski sei ein "herausragender Spieler mit sehr vielen Toren" gewesen, aber "Choupo ist vielleicht noch einen Tick häufiger anspielbar. Beide haben ihre Vorzüge. Wir sind sehr froh, dass wir Choupo haben", sagte der Coach.

Auch Hasan Salihamidzic genießt den Moment. "Wir freuen uns einfach, es ist super ihn so zu sehen und dass er nun die Chance bekommt. Er gibt uns aktuell genau das, was wir brauchen", sagte der Sport-Vorstand über den Routinier.