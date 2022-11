Bericht: FC Barcelona will "Bonbon" Moukoko

IMAGO/Laci Perenyi

Youssoufa Moukoko überzeugt derzeit im Trikot des BVB

Am Samstag avancierte Youssoufa Moukoko mit zwei Toren, darunter ein traumhafter Lupfer, beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum zum Matchwinner. Ohnehin untermauert der 17-Jährige 2022/23 bislang, dass die hohen Erwartungen in seine Person absolut gerechtfertigt sind. Kein Wunder also, dass der BVB-Youngster längst bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten wecken soll.

Im Anschluss an die Moukoko-Gala gegen den VfL Bochum berichtete die spanische "Sport", dass der FC Barcelona in dem BVB-Überflieger den perfekten Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht haben soll.

Die Scouts der Katalanen sollen den deutschen U21-Nationalspieler demnach bereits fest im Visier haben. Dass Moukoko trotz seines jungen Alters in zwölf Ligaspielen der laufenden Saison bereits auf sechs Treffer und vier Vorlagen kommt, wird als Zeichen dafür gesehen, dass er auch für den spanischen Spitzenklub ein Zugewinn wäre.

Mit Robert Lewandowski wechselte im Sommer 2022 zwar der wohl weltbeste Mittelstürmer vom FC Bayern zu Barca, im kommenden August feiert der Pole allerdings bereits seinen 35. Geburtstag. Auf Sicht dürfte die Suche nach einer Alternative unabdingbar sein.

Als besonderes "Bonbon" führt die Sportzeitschrift an, dass Moukokos Vertrag im Sommer 2023 endet, stand jetzt wäre der Angreifer somit ablösefrei zu haben. Der FC Barcelona habe sich daher bereits "positioniert", müsse aber Konkurrenz von Juventus Turin, Real Madrid und dem FC Liverpool fürchten, heißt es weiter.

Terzic macht dem BVB Mut

In Dortmund dürfte man die Berichte durchaus mit einem mulmigen Gefühl zur Kenntnis nehmen. Zwar haben die Schwarz-Gelben stets betont, mit Moukoko verlängern zu wollen, Vollzug konnte aber noch nicht vermeldet werden.

Zuletzt spekulierte die "Bild", Moukoko warte lediglich auf den 20. November. Dann wird der in Kamerun geborene Youngster 18 Jahre alt und kann unabhängig von seinen Erziehungsberechtigten entscheiden.

Eine Vermutung, der BVB-Coach Edin Terzic gegenüber den "Ruhr Nachrichten" Gehalt verlieh. "Der Junge ist 17, er wird in knapp zwei Monaten volljährig, dann darf er die Unterschrift auch alleine setzen", erklärte Terzic Ende September und ergänzte vielsagend: "Zwischen mich und Youssoufa passt kein Blatt Papier und auch kein 40-seitiger Vertrag."