Klopp angeblich "sehr ernsthafter" Kandidat bei Barca

IMAGO/Joe Giddens

Jürgen Klopp trainiert derzeit den FC Liverpool

Nachdem feststeht, dass die K.o.-Runde der Champions League 2022/23 ohne den FC Barcelona stattfinden wird, wackelt der Stuhl von Coach Xavi gewaltig. Immer häufiger werden Stimmen laut, die die Meinung vertreten, dass der erste große Trainerjob für die Barca-Ikone zu früh kam. Angeblich soll man sich in Katalonien bereits mit einem Nachfolger beschäftigen, der deutlich mehr Erfahrung vorzuweisen hat: Jürgen Klopp.

Das katalanische Portal "El Nacional" will erfahren haben, dass Klopp "seit einigen Wochen" beim FC Barcelona als "sehr ernsthafter" Kandidat für die Nachfolge des angezählten Xavi gilt. Für Klopp soll Barca-Präsident Joan Laporta sogar bereit sein, vom typischen Ballbesitz Fußball abzuweichen. Klopp legt bei seinen Teams eher großen Wert auf schnelles Umschaltspiel.

Klopp überzeugte zu Beginn seiner Trainerlaufbahn mit dem 1. FSV Mainz 05, wechselte zu Borussia Dortmund und führte den BVB zur Meisterschaft 2011 und dem Double 2012. 2013 erreichte er mit den Schwarz-Gelben zudem überraschend das Finale der Champions League. Seit Oktober 2015 führt der Deutsche nun das Zepter beim FC Liverpool, mit der Meisterschaft 2020 und der Gewinn der Königsklasse 2019 folgten weitere große Erfolge.

Klopp will den FC Liverpool nicht verlassen

In der laufenden Saison ist allerdings ein wenig Sand ins ansonsten so gut geölte Getriebe der Reds geraten. Aktuell belegt Liverpool in der Tabelle der Premier League nur Rang neun, der Rückstand auf die Spitze ist bereits enorm. Kein Wunder, dass auch Klopp in die Schusslinie geraten ist.

Der 55-Järige soll allerdings gar keine Gedanken daran hegen, seinen bis Sommer 2026 datierten Vertrag nicht zu erfüllen. "Ich kann versichern, dass Jürgen Klopp nicht daran denkt, beim FC Liverpool zurückzutreten", erklärte unlängst Klopps Berater Marc Kosicke bei "Sky".

Sollte Liverpool allerdings nicht bald in die Erfolgsspur zurückkehren, könnte der Gegenwind noch einmal stärker und die Luft für Klopp dünn werden. Ein Engagement beim FC Barcelona dürfte dann zumindest durchaus einen Reiz ausüben.