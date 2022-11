Medien: Pavard will den FC Bayern verlassen

IMAGO/Jose Breton

Benjamin Pavard vom FC Bayern soll Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz wecken

Seit Benjamin Pavard nach der Saison 2018/19 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt ist, ist der Franzose eigentlich Stammkraft beim deutschen Rekordmeister. Dennoch werden die Leistungen des 26-Jährigen immer wieder von kritischen Stimmen begleitet. Wohl auch deswegen halten sich Gerüchte um einen Abschied aus München hartnäckig.

"El Nacional" gießt nun erneut Öl in Feuer der Gerüchteküche und wird sogar recht explizit. Pavard fühle sich in München nicht mehr sonderlich wohl und wolle den FC Bayern eigentlich bald verlassen, urteilt das Portal, ohne allerdings näher auf die Gründe einzugehen.

An Interessenten soll es allerdings nicht mangeln. Der FC Barcelona soll zu den Klubs gehören, die ein Auge auf Pavard geworfen haben. Da der Vertrag des Defensivspielers an der Säbener Straße bereits 2024 endet, soll man sich in Katalonien durchaus Hoffnung auf eine Verpflichtung machen.

Zumal bei Barca durchaus Handlungsbedarf auf den Rechtsverteidigerpositionen besteht: Sowohl Héctor Bellerin als auch Sergi Roberto können die Ansprüche derzeit nicht wirklich erfüllen.

Unruhe beim FC Bayern um Pavard

Ob Pavard allerdings den Verein wechselt, um wieder rechts hinten zu agieren, darf hinterfragt werden. Der Nationalspieler betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass er sich in der Abwehrmitte wohler fühlt, beim FC Bayern schätzt man die Dienste des Weltmeisters von 2018 allerdings meist auf dem defensiven Flügel.

Zuletzt rückte Pavard allerdings vermehrt ins zweite Glied, was einen Frustabgang gegen den 1. FSV Mainz 05 zur Folge hatte. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann soll laut "Sky" anschließend "sichtlich irritiert" reagiert haben.

Vor Tagen berichtete die "Sport Bild" bereits, dass Pavard auch in den Fokus des FC Chelsea geraten sei. Im Sommer 2023 könnte die Personalie erneut "heiß" werden, so der Bericht, demzufolge die Londoner schon vor der aktuellen Saison erfolglos ihr Glück versucht haben sollen.