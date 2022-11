Frust beim FC Bayern: Talente "nicht Bayern-like"

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Julian Nagelsmann soll sich ob der Entwicklung der U19 des FC Bayern Sorgen machen

Am Sonntag kam die U19 des FC Bayern beim Nachwuchs des 1. FC Nürnberg mit 0:4 unter die Räder, schon jetzt dürfte klar sein, dass der Fight um die A-Junioren-Meisterschaft ohne die Münchner stattfinden wird. Auch in der Youth League ist bereits nach der Gruppenphase Schluss. Eine Ausbeute, die den hohen Ansprüchen des deutschen Branchenprimus nicht gerecht werden kann. Angeblich sollen die Alarmglocken bereits schrillen.

"Unnötige und leichtfertige Fehler im Spielaufbau und eine Zweikampf-Führung, die nichts mit Leistungssport zu tun hat, haben uns heute dieses enttäuschende Auftreten gebracht. Nürnberg hat verdient gewonnen. Es war ein enttäuschender Tag und jeder muss sich selbst hinterfragen, ob das die Art ist, wie man auftreten will. Als jüngere Mannschaft musst du dich in jeder Aktion wehren. Das haben wir heute nicht getan", ging Bayern-Coach Danny Galm am Sonntag gnadenlos mit der U19 der Münchner ins Gericht. Worte, die mehr als ein Fingerzeig dafür sind, wie es um das Nervenkostüm des 36-Jährigen bestellt ist.

Der ausbleibende Erfolg des Jugendteams soll längst nicht mehr nur dem Coach aufstoßen. Das berichtet "Sport1". Demnach sollen das frühe Aus in der Youth League sowie die teils blamablen Liga-Auftritte vor allem Bayerns Nachwuchschefs Jochen Sauer und Holger Seitz sauer aufstoßen. Das Duo sei "sehr frustriert", heißt es in einem Bericht des TV-Senders. Mit Blick auf "die Einstellung und Mentalität" der Youngster sei man zu dem Urteil gekommen, dass diese nicht "Bayern-like" sei.

Nagelsmann soll U19 des FC Bayern "kritisch sehen"

Und auch im Umfeld des Profikaders blickt man demnach längst nicht mehr milde gestimmt in Richtung der Kicker der Zukunft. Kaderplaner Marco Neppe und Coach Julian Nagelsmann sollen die Entwicklung der U19 ebenfalls "kritisch sehen".

Auf Nachfrage von "Sport1" erklärte Nagelsmann zuletzt vielsagend: "Ich hatte in meiner Zeit als Jugendtrainer einen Leitsatz: Ausbildung durch Erfolg und Erfolg durch Ausbildung. Da steckt zweimal Erfolg drin." Eine Aussage, die nicht zuletzt auch als Seitenhieb gegen Galms Arbeit verstanden werden kann. Den ehemaligen Angreifer holte man 2021 vom nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim, erhoffte Erfolge blieben bislang allerdings aus.