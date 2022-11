Ex-DFB-Star auf Klopps Zettel?

IMAGO/Joachim Sielski

Ron-Robert Zieler (r.) von Hannover 96 soll das Interesse des FC Liverpool geweckt haben

Unlängst kursierten Gerüchte, dass der FC Liverpool um den deutschen Teammanager Jürgen Klopp auf der Suche nach Verstärkungen sein Augenmerk auf die 2. Bundesliga gerichtet hat. Angeblich haben die Reds dabei nicht nur an einem Spieler aus dem deutschen Fußball-Unterhaus Gefallen gefunden.

Anfang November berichtete die "Sport Bild", dass Keeper Patrick Drewes vom SC Sandhausen in den Fokus des FC Liverpool gerückt sei. Demnach soll der englische Spitzenklub sogar bereits erste Kontakte zum Umfeld von Drewes geknüpft haben.

Konkrete Schritte haben die Mannen von der Anfield Road aber wohl nicht unternommen, das bestätigte auch Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca: "Bisher ist niemand an uns herangetreten und uns liegt auch kein Angebot vor", so Babaca, der jedoch ergänzte, es sei aber "eine Auszeichnung, wenn Spieler des SVS bei internationalen Topklubs auf dem Radar sind. Das spricht dafür, dass wir vieles richtig machen."

Ob Liverpool tatsächlich an den SVS herantreten wird, steht in den Sternen. Zumal ein weiterer deutscher Zweitliga-Keeper angeblich ebenfalls das Interesse von Klopp und Co. geweckt hat: Ron-Robert Zieler von Hannover 96.

FC Liverpool sucht eine neue Nummer zwei

Der "Bild" zufolge steht der Ex-Nationalspieler sogar "weiter oben auf der Einkaufsliste" Liverpools. Klopp soll "angetan" vom 33-Jährigen sein und ihn beobachten lassen, heißt es weiter.

Eine Verpflichtung Zielers hätte durchaus ihren Reiz. Zum einen kennt der Routinier den englischen Fußball aus seiner Zeit beim Nachwuchs von Manchester United sowie Engagements in Northampton und Leicester, zum anderen dürfte der gebürtige Kölner recht günstig zu haben sein. Zielers Vertrag an der Leine endet im kommenden Sommer, soll sich laut "Bild" zwar automatisch um ein Jahr verlängern, wenn er wie bislang regelmäßig spielt, aber selbst dann dürfte die aufgerufene Ablöse überschaubar sein.

In Liverpool würde Zieler allerdings ins zweite Glied treten müssen. Der Brasilianer Alisson Becker ist unumstrittene Nummer eins, dahinter könnte jedoch eine Lücke entstehen, da Ersatzmann Caoimhín Kelleher vor dem Absprung stehen soll.