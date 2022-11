WM auf dem Sofa? Ex-Nationalspieler zweifelt an BVB-Duo

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Die BVB-Routiniers Marco Reus und Mats Hummels hoffen noch auf ein WM-Ticket

Die Spannung steigt: Nur noch drei Tage verbleiben, bis Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die Fußball-WM in Katar bekannt gibt. Während viele Stars des FC Bayern für den Kader der deutschen Nationalmannschaft bereits fest eingeplant sind, müssen mehrere BVB-Profis noch zittern. Nun hat der frühere Münchner und Dortmunder Thomas Helmer die Situation der schwarz-gelben Wackelkandidaten eingeschätzt.

Mats Hummels, Marco Reus, Youssoufa Moukoko - gleich drei aktuelle BVB-Spieler stehen kurz vor der Kader-Nominierung des DFB für die Weltmeisterschaft noch auf der Kippe.

Nach Meinung von Thomas Helmer, der selbst sechs Jahre lang für die Borussia aufgelaufen war, sind die Chancen des Trios höchst unterschiedlich.

"Bei Mats Hummels sagt mein Gefühl, dass Flick den Dortmunder nicht mitnehmen wird. Ich würde aber ernsthaft über ihn nachdenken", gab der 57-Jährige im "kicker" zu Protokoll.

Dass der meinungsstarke Routinier, der beim BVB in dieser Saison schon mit öffentlicher Kritik an Teamkollegen für Unruhe gesorgt hatte, auch in der DFB-Auswahl negativ auffallen könnte, glaubt Helmer nicht.

"Bedenken wegen der atmosphärischen Folgen, die ein Ersatzspieler Hummels bedeutet, würde ich ignorieren. Es mag sowieso nicht jeder Spieler den anderen, Leute auf der Bank sind stets unzufrieden, ob in einem Kader mit 23 oder wie jetzt 26 Leuten", so der Europameister von 1996.

Helmer hat EM-Absage von BVB-Kapitän Reus "nicht verstanden"

Unentschlossen ist Helmer bei Dortmund-Kapitän Marco Reus, den er als "schwierigen Fall" bezeichnete. Die EM-Absage des Offensiv-Allrounders 2021 habe er "nicht verstanden", verdeutlichte der "kicker"-Kolumnist, denn: "So viele Turniere gibt es für Fußballer nicht." Dennoch müsse man wegen des Ausfalls von Timo Werner an Reus "denken".

Und Shootingstar Moukoko? Den hätte Helmer in Katar durchaus gerne dabei. "Der Junge ist unbekümmert und kann, erst 17 Jahre alt, bei einer WM nur dazulernen", rührte er die Werbetrommel für den Angreifer.