Gosens zur Eintracht? Krösche reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Markus Krösche äußerte sich zu den Transferplanungen von Eintracht Frankfurt

Seit einigen Wochen gilt Eintracht Frankfurt als potenzieller Abnehmer für den bei Inter Mailand unzufriedenen Robin Gosens. SGE-Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich nun zu den Gerüchten.

"Das ist grundsätzlich ein interessanter Spieler", betonte Krösche im "kicker", betonte jedoch: "Aber finanziell ist ein solcher Transfer für uns nicht realisierbar."

Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass neben Eintracht Frankfurt auch Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg ein Auge auf Gosens geworfen haben.

Günstig dürfte der Nationalspieler aber nicht zu haben sein. Sein Vertrag bei Inter ist noch langfristig bis 2026 datiert.

Bei den Nerazzurri kommt Gosens seit seinem Wechsel von Atalanta Bergamo nur selten zum Einsatz. In der aktuellen Saison stehen erst zehn Serie-A-Einsätze zu Buche, von Beginn an durfte er in der Liga erst einmal ran.

Kein Wunder also, dass bereits seit Längerem über einen Wechsel des vielseitigen Linksverteidigers spekuliert wird.

Aaronson zu Eintracht Frankfurt? Krösche schweigt

Zu den Gerüchten um den 19 Jahre alten US-Amerikaner Paxten Aaronson wollte sich Krösche dagegen nicht äußern.

Der offensive Mittelfeldspieler steht aktuell in der MLS bei Philadelphia Union unter Vertrag. Bereits im Winter könnte er den Schritt nach Europa wagen.

"kicker" zufolge würde für Aaronson eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich fällig.

Zuvor hatten schon "Sky" und das US-amerikanische Portal "MLSSoccer" über das Interesse von Eintracht Frankfurt berichtet. Philadelphia Union verlangt den Berichten zufolge bis zu vier Millionen Euro für den Youngster. Durch weitere Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme insgesamt sogar noch darüber liegen.

Aaronson kam in der abgelaufenen Spielzeit bei Philadelphia zum Großteil als Einwechselspieler auf seine Einsatzminuten. 23 Saisonspiele in der MLS stehen für ihn in 2022 zu Buche, 21 Mal davon kam er als Joker in die Partie.