Fix! Hasenhüttl-Rausschmiss beim FC Southampton

Der FC Southampton hat sich nach rund vier Jahren von seinem Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt. Das gab der Klub bekannt. Damit reagiert Southampton auf die sportliche Talfahrt in dieser Saison.

Nach Southamptons 1:4-Heimpleite gegen Newcastle United, die von den eigenen Fans mit Pfiffen quittiert wurde, belegt das Team als 18. der Premier-League-Tabelle einen Abstiegsplatz.

Hasenhüttl habe "einen bedeutenden Beitrag" geleistet und dem Klub einige erinnerungswürdige Spiele beschert, hieß es vom Verein. Außerdem habe der Österreicher "eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Vereinsinfrastruktur, der Identität und des Kaders" gehabt, so die Klubverantwortlichen. "Trotzdem glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist."

Drei Siege zu wenig

Hasenhüttl hatte nach seinem Aus bei RB Leipzig im Mai 2018 im Dezember desselben Jahres die Saints übernommen und mit dem Klub jeweils den Klassenverbleib geschafft. In der laufenden Saison hatte das Team aus 14 Spielen aber nur drei Siege und drei Unentschieden geholt. Acht Spiele gingen verloren. "Wir sind unter der Linie und im Moment in einer sehr schweren Situation", hatte der 55-Jährige nach der Niederlage am Sonntag eingeräumt. Mit ihm verlässt auch Co-Trainer Richard Kitzbichler den Verein.

Am Mittwoch spielt der FC Southampton im Ligapokal zuhause gegen Sheffield Wednesday an. Dann wird Rubén Sellés, Trainer der zweiten Mannschaft, das Team interimsweise betreuen. Ein permanenter Nachfolger für Ralph Hasenhüttl solle zu gegebener Zeit verkündet werden, hieß es.