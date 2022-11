Magath: Zeit bei Schalke "hat mich sehr mitgenommen"

imago sportfotodienst

Felix Magath war rund zwei Jahre Trainer des FC Schalke 04

Von 2009 bis 2011 war Felix Magath Trainer des FC Schalke 04. In einer Fernsehsendung sprach der 69-Jährige nun über die psychischen Spuren, die sein Engagement bei den Königsblauen hinterlassen haben.

"Die Zeit bei Schalke 04 hat mich sehr mitgenommen und da habe ich mich lange nicht erholt", sagte Magath bei "Blickpunkt Sport".

Doch nach seiner Entlassung im März 2011 gönnte sich Magath keine Pause. Stattdessen heuerte er erneut beim VfL Wolfsburg an.

"Ich habe mir gleich wieder das nächste Problem ins Haus geholt und 14 Tage später beim VfL Wolfsburg angefangen", blickte Magath zurück.

Dem Coach sei damals völlig klar gewesen, "dass ich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte war, als ich die Entscheidung getroffen habe", gab er zu.

Zwar habe Wolfsburg dem Übungsleiter freigestellt, ob er direkt, in vier Wochen oder zur neuen Saison anfangen will. "Für mich war aber klar, dass ich das sofort mache, obwohl ich wusste, dass ich eigentlich nicht dazu in der Lage war", gestand Magath.

Eine Absage kam nicht in Frage: "Man hat nie gesagt, man kann nicht." Es war für den ehemaligen Nationalspieler keine Option, "schwach zu sein. Ich wollte immer Leistungen bringen, ich habe immer versucht, das Maximale zu bringen".

Magath "war froh, dass es in Schalke zu Ende war"

Schon als Spieler habe sich Magath nicht von Krankheiten oder Rückschlägen aufhalten lassen. "Ich habe auch mit 39 Grad Fieber gespielt, auch als Trainer habe ich draußen gestanden. Da war es noch klarer für mich, dass ich arbeiten kann", sagte er.

Mit dem VfL Wolfsburg schaffte Magath den Klassenerhalt am letzten Bundesliga-Spieltag. Durch die nervenaufreibende Last-Minute-Rettung habe sich der heute 69-Jährige damals nicht wirklich erholen können.

Schon Anfang des Jahres hatte Magath negativ über seine Zeit beim FC Schalke 04 gesprochen. "Nach meiner Zeit auf Schalke 2011 hatte ich eindeutig Symptome und stand kurz vor einem Burnout. Ein Jahr lang hatte ich mich dort trotz großer Erfolge wie Bundesliga-Platz zwei ständig gegen Kritik wehren müssen. Das hat mich kaputt gemacht", sagte er dem "kicker" und ergänzte: "Ich war froh, dass es in Schalke zu Ende war."