Last minute in die Wüste: Flick prüft seine WM-Kandidaten

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Hansi Flick steht vor seiner ersten WM als Bundestrainer

Letzte Chance! Am 14. Bundesliga-Spieltag können Hansi Flicks WM-Kandidaten noch einmal Werbung in eigener Sache machen.

Hansi Flick schaut noch einmal ganz genau hin. Sind Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko wirklich WM-tauglich? Wie fit sind seine Sorgenkinder? Und kann Mario Götze erneut der Mann für "die besonderen Momente" sein? Bei den Bundesliga-Spielen am Dienstag und Mittwoch erhofft sich der Bundestrainer Antworten auf diese letzten Nominierungsfragen - dann heißt es: Nichts geht mehr!

Am Donnerstag (12:00 Uhr) wird Flick am DFB-Campus in Frankfurt seine 26 Auserwählten für die Wüstenmission in Katar präsentieren. "Vorher", betonte der Bundestrainer, "lege ich mich nicht fest". Zu groß ist die Gefahr weiterer Verletzungen wie bei Timo Werner, der für die WM (20. November bis 18. Dezember) passen muss. Zu ungewiss war lange die Situation bei seinen Wackelkandidaten.

Inzwischen sieht Flick etwas klarer. So wäre es mittlerweile - gerade nach der Verletzung von Werner - schon eine Überraschung, wenn er auf Füllkrug und Moukoko verzichten würde. Der Bremer Füllkrug will sicherheitshalber trotz seiner Rückenblessur beim FC Bayern erneut beweisen, dass er auf Top-Niveau bestehen kann. "Ich hoffe, dass es irgendwie geht", sagte er.

BVB-Youngster Moukoko sammelte fleißig Argumente

Auf Forderungen verzichtet der 29-Jährige. "Ich fände es unsympathisch, wenn ich jetzt Wünsche äußern würde", meinte Füllkrug. Flick dürfte er überzeugt haben. "Wir sehen, dass Niclas Fähigkeiten besitzt, die unser Spiel bereichern können", sagte er dem Stern, "generell: ein großer, athletischer Strafraumstürmer würde unser Angriffsspiel variabler machen."

Auch Moukoko könnte helfen, Kontakt zu Flick hatte der Dortmunder bereits. Sollte er berufen werden und in Katar zum Einsatz kommen, würde der dann 18-Jährige einen gewissen Karl-Heinz Schnellinger als jüngsten deutschen WM-Spieler ablösen. "Ich freue mich auf Donnerstag...", sagte Moukoko grinsend.

Und der einstige WM-Held Götze? Wie Füllkrug und Moukoko soll Flick den Frankfurter in seiner geheimen Vorauswahl berücksichtigt haben. "Manche Namen stimmen, manche nicht", sagte Flick genüsslich, "ich verrate nicht, welche." Eintracht-Coach Oliver Glasner meinte angesichts der Personal-Debatten: "Ganz Deutschland sollte mehr Vertrauen in Hansi Flick haben."

Götzes letzten Auftritt vor der Nominierung gegen Hoffenheim wird der Bundestrainer nicht vor Ort verfolgen: Weder er, noch ein Mitglied aus seinem Staff besucht am 14. Spieltag eines der neun Bundesliga-Stadien. Dennoch stimmt sich Flick eng mit seinen Klubkollegen ab. "Der Draht ist sehr kurz", sagte er.

Grünes Licht bei arrivierten Kräften

Zumal bei einigen Personalien abschließend zu klären ist, ob der jeweilige Kandidat bereit ist für Turnierspiele im Vier-Tage-Rhythmus ab dem Auftakt gegen Japan am 23. November. "Wenn wir in Katar erfolgreich sein wollen, ist die Voraussetzung, dass alle Spieler topfit sind", betont Flick mantraartig.

Bei Manuel Neuer, Leroy Sané oder Jonas Hofmann gab es zuletzt grünes Licht. Antonio Rüdiger ist angeschlagen, seine WM-Teilnahme aber nicht in Gefahr. Marco Reus oder Thomas Müller sind auf einem guten Weg, Lukas Klostermann steht wie Florian Wirtz vor dem Comeback. Reus, Wirtz und Klostermann müssen dennoch zittern.

Bei Mats Hummels verwies Flick stets auf eine "klare Absprache" mit dem Dortmunder. Wie genau die aussieht, "bleibt unter uns". Alles deutet darauf hin, dass der Routinier nur im Falle einer Last-Minute-Verletzung nominiert wird.