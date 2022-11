"Schmerzen zu groß": Nächster Reus-Schock für den BVB

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Trainer Edin Terzic muss in Wolfsburg womöglich auf Marco Reus verzichten

Nach dem klaren Sieg gegen den VfL Bochum ist Borussia Dortmund in der Englischen Woche der Fußball-Bundesliga am Dienstag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Verzichten muss der BVB dabei womöglich auf Marco Reus, der sich schon wieder verletzt hat.

Wie BVB-Trainer Edin Terzic am Montag erklärte, zog sich Reus im sonntäglichen Training erneut eine kleine Blessur zu und brach die Einheit nach rund der Hälfte der Zeit ab.

Ob der Nationalspieler am Dienstag in Wolfsburg einsatzbereit ist, entscheidet sich laut Terzic erst im Laufe des Tages.

Die weiteren Aussagen des BVB-Coaches in der Übersicht:

BVB-Trainer Edin Terzic über ...

... den FC Chelsea: Eine Top-Mannschaft aus England. Sie haben mit Aubameyang und Pulisic zwei Spieler, die vor Kurzem noch bei uns waren. Ich bin sehr eng und gut mit Graham Potter befreundet. Das wird ein Wiedersehen. Aber bis dahin ist noch so viel zu tun. Es gibt so viele Hausaufgaben, die zu erledigen sind. Aber wir freuen uns natürlich auf die Spiele. So attraktive Gegner stellen wir uns in der Champions League vor.

... das Personal: Es hat sich nicht allzu viel verändert. Was unerfreulich ist, dass Marco Reus das Training abbrechen musste. Er hatte Schmerzen. Heute haben wir ihn untersucht, da sah es nicht ganz so schlimm aus. Wir werden gucken, ob er gleich mit uns auf dem Trainingsplatz steht.

... den VfL Wolfsburg: Sie hatten keinen einfachen Start in die Saison, haben sich seitdem aber deutlich stabilisiert. Sie sind mit die formstärkste Mannschaft. Sie machen einen stabilen Eindruck und haben sich gefunden. Niko Kovac macht einen guten Job. Das wird eine sehr intensive Aufgabe, die auf uns wartet. Aber wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir in der Lage sind, solche Aufgaben zu bewältigen.

... Moukokos BVB-Verbleib: Ich bin aktuell sein Trainer, weder sein Berater noch sein Sportdirektor. Ich führe die Gespräche mit ihm nicht. Ich versuche ihm dabei zu helfen, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Das ist das einzige Thema, das ich mit ihm bespreche. Er signalisiert uns, dass er sich sehr wohl fühlt. Und deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich. Aber auch das ist aktuell nicht unser Thema.

... Moukokos WM-Chancen: Auch das ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Wir haben grenzenloses Vertrauen in ihn. Wir freuen uns über seine Entwicklung. Aber das [die WM] ist etwas, das wir nicht beeinflussen ist. Wenn jemand Stürmer bei Borussia Dortmund, jung und deutsch ist, wird er immer ein Thema für die deutsche Nationalmannschaft sein.

... Stärken des VfL Wolfsburg: In den letzten Spielen haben sie sich klar auf ein 4-1-4-1 oder 4-3-3 in der Offensive festgelegt. Nur gegen Leverkusen haben sie es anders gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich in diesem System sehr wohl gefühlt haben. Sie haben viel Tempo auf dem Platz. Sie wollen immer wieder schnell kombinieren und in die gegnerische Hälfte kommen. Und das machen sie richtig, richtig gut. Wir wollen die Räume für sie so klein wie möglich halten und die Wege für sie so weit wie möglich halten, wenn wir den Ball haben. Ich glaube, es wird ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden Seiten.

... einen Lauf in den letzten Spielen vor der WM: Ich habe niemals gesagt, dass neun Punkte Pflicht sind. Ich habe gesagt, sie sind das Ziel. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt sind noch sechs zu holen. Und genau die sechs Punkte wollen wir haben. Wir wollen um jeden Punkt kämpfen. Das wird sich auch in Zukunft nicht verändern. Wir wollen jedes Spiel so angehen, dass wir den Platz als Sieger verlassen. Wir fahren nach Wolfsburg, um mit drei Punkten nach Hause zu kommen.

... eine mögliche Doppel-Spitze: Wir haben in Kopenhagen das erste Mal mit zwei Spitzen gespielt. Natürlich ist das immer ein Thema. Aber es geht auch immer darum, eine gewisse Stabilität zu bekommen. Mit unserem Kader sind wir flexibel. Durch unsere Ausfälle mussten wir zu häufig flexibel sein. Jetzt geht es darum, unsere Abläufe zu automatisieren. Und das funktioniert am besten, wenn jeder seine Rolle kennt. Die Option Doppel-Spitze werden wir uns aber weiterhin offen halten.

... Julian Brandt: Er hat aktuell die beste Form, seit er bei uns ist. Er arbeitet hart und ist total fit. Er hat auch in seinem persönlichen Umfeld etwas umgestellt. Er fühlt sich sehr frisch, er fühlt sich wohl. Wir haben mitbekommen, was in den letzten Wochen, Monaten und Jahren über ihn geschrieben wurde. Da gab es halt diesen einen Podcast, wo er sich unglücklich geäußert hatte. Vor der Vorbereitung haben wir mit ihm darüber gesprochen. Die einzige Möglichkeit ist, diese Dinge nicht zum Bumerang werden zu lassen und zu zeigen, dass man es besser kann. Er hat sich richtig reingekämpft in diese Saison und wirkt sehr stabil. Wir sind sehr froh mit der Form, die er hat.

... Marco Reus: Gestern wurden die Schmerzen nach der Hälfte des Trainings zu groß. Da haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen. Er hat sich heute Morgen noch mal untersuchen lassen. Wir haben gleich noch eine Einheit, da werden wir sehen, wie sich das entwickelt hat. Danach werden wir entscheiden, ob er mit Wolfsburg fährt.

... Soumaïla Coulibaly und Abdoulaye Kamara: Soumi hat 18 Monate darauf gewartet, sein Debüt zu geben. Wir waren sehr froh, dass es letzte Woche endlich so weit war. Er ist ein fantastischer Junge. Es gibt kaum jemanden, der positiver als er bei uns auf dem Trainingsgelände rumläuft. Wir hoffen jetzt, dass er einfach gesund bleibt. Abdou war leider ein bisschen verletzt. Aber er hat die Vorbereitung mitgemacht und hat in den Testspielen gute Leistungen gezeigt. Wir hoffen, dass seine Entwicklung so weitergeht. Beide sind auf einem richtig guten Weg.