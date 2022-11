Gladbach-Keeper Sommer spricht über Wechselgerüchte

IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer fällt derzeit verletzt aus

Im vergangenen Transferfenster wurde Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach immer wieder mit einem Abschied von den Fohlen in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich der Gladbach-Keeper zu den Wechselgerüchten.

Trotz des kolportierten Interesses von Manchester United und OGC Nizza mit Ex-Gladbach Trainer Lucien Favre entschied sich Sommer für einen Verbleib bei der Borussia.

"Erstens bin ich in einem sehr guten und coolen Klub. Ich habe hier eine sehr gute Situation", erklärte der Schweizer in einem Interview mit dem "Blick" und ergänzte: "Aber klar, im Sommer wurde viel geschrieben, viel spekuliert und ich habe mir selber auch viele Gedanken gemacht, wie man die Zukunft gestaltet. Ich kam daher zur Entscheidung, dass es nun so gut ist, wie es ist."

Genauer kommentieren wollte er das Werben von ManUnited und OGC Nizza nicht. "Ich will gar nicht mehr groß über letzten Sommer reden. Das ist für mich wirklich kein Thema mehr. Ich bin hier und will gar nicht Energie in solchen Themen verpuffen", stellte der 33-Jährige klar.

Über das Interesse anderer Klubs hat sich Sommer aber dennoch gefreut. "Klar ist, wenn es an dir als Sportler Interesse gibt und man hört von anderen Klubs, die die eigene Leistung respektieren, die man bringt, dann ist das super positiv", so der derzeit am Sprunggelenk verletzte Torwart.

Seinen auslaufenden Vertrag bei Gladbach hat Sommer bislang noch nicht verlängert. "Wir sind immer in offenen Gesprächen", sagte der 33-Jährige, hielt sich ansonsten aber bedeckt: "Wir werden sehen, wie's am Ende weitergeht."

Sommer lobt BVB-Keeper Kobel

In dem Interview äußerte sich Sommer, der hofft bis zur WM wieder fit zu werden, zu seinem Schweizer Konkurrenten und BVB-Torwart Gregor Kobel.

"Er macht einen tollen Weg", schwärmte Sommer und lobte auch die anderen Schweizer Keeper. "Wir haben in der Schweiz unglaubliches Glück, Jonas Omlin, Yvon Mvogo und Philipp Köhn machen auch einen super Job. Wir sind extrem breit aufgestellt. Ich schaue mir ihre Spiele regelmäßig an, weil es mich einfach interessiert, wie sie sich entwickeln."