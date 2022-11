Paukenschlag! FC Liverpool steht zum Verkauf

Valerio Rosati

Der FC Liverpool könnte den Besitzer wechseln

Im Oktober 2010 kaufte die Fenway Spors Group unter der Leitung des US-amerikanischen Geschäftsmannes John W. Henry den englischen Spitzenklub FC Liverpool. Zwölf Jahre später sollen die Reds nun wieder zum Verkauf stehen.

Dem Portal "The Athletic" zufolge bietet die Fenway Sports Group (FSG) den FC Liverpool zum Verkauf an. Demnach soll sogar bereits eine Präsentation erstellt worden sein, die möglichen Interessenten vorgeführt werden soll. Ob es letztlich wirklich zur Trennung kommt, ist laut dem Bericht allerdings nicht sicher.

Die FSG soll bereits in der Vergangenheit die Option eines Verkaufs in Betracht gezogen, den Schritt aber letztlich nie weiter verfolgt haben. Das Konsortium soll aktuell jedoch auf jeden Fall ein offenes Ohr für mögliche Angebote haben. Zudem habe man die Finanzdienstleister Goldman Sachs und Morgan Stanley damit beauftragt, den Prozess voranzutreiben, heißt es.

"In letzter Zeit gab es eine Reihe von Eigentümerwechseln und Gerüchten über Eigentümerwechsel bei den Klubs der EPL (Englischen Premier League), auch wir werden regelmäßig nach den Eigentumsverhältnissen der Fenway Sports Group in Liverpool gefragt", teilte die FSG "The Athletic" mit.

Tuchel als mahnendes Beispiel für Klopp

Und weiter: "Die FSG hat häufig Interessensbekundungen von Dritten erhalten, die sich um eine Beteiligung an Liverpool bemühen. FSG hat schon früher gesagt, dass wir unter den richtigen Bedingungen neue Anteilseigner in Betracht ziehen würden, wenn es im besten Interesse von Liverpool als Verein ist. FSG setzt sich weiterhin für den Erfolg von Liverpool ein, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld."

Sollte es tatsächlich zu einem Besitzerwechsel beim FC Liverpool kommen, sind die Folgen nur schwer abzuschätzen. In den vergangenen Jahren feierte der FC Liverpool riesige Erfolge, gewann mit Teammanager Jürgen Klopp die erste Meisterschaft nach 30 Jahren sowie die Champions League 2019. Wohl auch, da die FSG massiv in die Infrastruktur des Vereins investiert hat.

Allerdings lässt sich natürlich auch nicht ausschließen, dass ein neuer Eigentümer das Portemonnaie noch weiter öffnet. Was wechselnde Besitzverhältnis allerdings auch bedeuten können, hat unlängst Thomas Tuchel beim FC Chelsea erfahren.

Der deutsche Trainer, der die Blues 2021 zum Gewinn der Champions League führte, musste nach der Übernahme der Londoner durch den Milliardär Todd Boehly überraschend seinen Posten räumen.